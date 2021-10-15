Погода на вихідні: де в Україні пройдуть дощі
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В Україну в останній день тижня повернуться нічні заморозки.
Дощі, які в кінці робочого тижня пролилися в деяких регіонах України, поки не готові відступити — в суботу частину країни накриють нетривалі опади.
Про це свідчать дані Гідрометцентру.
16 жовтня опадів слід очікувати в Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Вінницькій та Черкаській областях, але короткочасні дощі можливі і в інших регіонах.
Температура по Україні буде різнитися від 10 до 16 градусів вище нуля вдень.
- На західній Україні: від 11 до 15, найтепліше на Закарпатті. Вночі від 2 до 5 градусів.
- На сході: від 13 до 16, найтепліше на Донеччині. Нічна температура 1-5 вище нуля.
- На півдні країни: від 10 до 17, найтепліше в окупованому Криму і в Запорізькій області. Нічна температура — до 8 градусів.
- У північній частині: 11-14 градусів вдень і 2-6 вночі. У темний час доби найхолодніше в Чернігівській області.
- У центральних регіонах: +11 +14 градусів вище нуля і від 2 до 5 ночі. Майже на всій території — дощі.
17 жовтня на всій території України обіцяють сонячну погоду.
На заході похолодає, вночі зафіксують мінусову температуру термометри в Івано-Франківській області. На сході тим часом ночі стануть теплішими. Серед південних областей погода зміниться на Одещині — там варто чекати потепління.
У столиці України погода обіцяє дощову суботу і сонячну неділю. Максимальна температура вдень 16 жовтня — 12 градусів, 17 — 11 вище нуля. Легкий вітер.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні ще не закінчився грибний сезон. У лісах ще залишилися кілька сортів, які можна знайти під час "тихого полювання".
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