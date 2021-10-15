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Погода на вихідні: де в Україні пройдуть дощі

Автор
Галина Михайлова
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Опале листя клена.
Опале листя клена.

В Україну в останній день тижня повернуться нічні заморозки.

Дощі, які в кінці робочого тижня пролилися в деяких регіонах України, поки не готові відступити — в суботу частину країни накриють нетривалі опади.

Про це свідчать дані Гідрометцентру.

16 жовтня опадів слід очікувати в Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Вінницькій та Черкаській областях, але короткочасні дощі можливі і в інших регіонах.

Температура по Україні буде різнитися від 10 до 16 градусів вище нуля вдень.

Прогноз погоди на суботу, 16 жовтня
Прогноз погоди на суботу, 16 жовтня
  • На західній Україні: від 11 до 15, найтепліше на Закарпатті. Вночі від 2 до 5 градусів.
  • На сході: від 13 до 16, найтепліше на Донеччині. Нічна температура 1-5 вище нуля.
  • На півдні країни: від 10 до 17, найтепліше в окупованому Криму і в Запорізькій області. Нічна температура — до 8 градусів.
  • У північній частині: 11-14 градусів вдень і 2-6 вночі. У темний час доби найхолодніше в Чернігівській області.
  • У центральних регіонах: +11 +14 градусів вище нуля і від 2 до 5 ночі. Майже на всій території — дощі.

17 жовтня на всій території України обіцяють сонячну погоду.

Прогноз погоди на неділю, 17 жовтня
Прогноз погоди на неділю, 17 жовтня

На заході похолодає, вночі зафіксують мінусову температуру термометри в Івано-Франківській області. На сході тим часом ночі стануть теплішими. Серед південних областей погода зміниться на Одещині — там варто чекати потепління.

У столиці України погода обіцяє дощову суботу і сонячну неділю. Максимальна температура вдень 16 жовтня — 12 градусів, 17 — 11 вище нуля. Легкий вітер.

Прогноз погоди в Києві на вихідні, 16-17 жовтня
Прогноз погоди в Києві на вихідні, 16-17 жовтня

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні ще не закінчився грибний сезон. У лісах ще залишилися кілька сортів, які можна знайти під час "тихого полювання".

Теги:
#Україна #Київ #Погода #Прогноз погоди
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