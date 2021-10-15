Погода на выходные: где в Украине пройдут дожди

В Украину в последний день недели вернутся ночные заморозки.

Дожди, которые в конце рабочей недели пролились в некоторых регионах Украины, пока не готовы отступить — в субботу часть страны накроют непродолжительные осадки.

Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

16 октября осадков следует ожидать в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Винницкой и Черкасской областях, но кратковременные дожди возможны и в других регионах.

Температура по Украине будет разниться от 10 до 16 градусов выше нуля днем.

Прогноз погоды на субботу, 16 октября

На западной Украине: от 11 до 15, теплее всего на Закарпатье. Ночью от 2 до 5 градусов.

На востоке: от 13 до 16, теплее всего на Донетчине. Ночная температура 1-5 выше нуля.

На юге страны: от 10 до 17, теплее всего в оккупированном Крыму и в Запорожской области. Ночная температура — до 8 градусов.

В северной части: 11-14 градусов днем и 2-6 ночью. В темное время суток холоднее всего в Черниговской области.

В центральных регионах: +11 +14 градусов выше нуля и от 2 до 5 ночью. Почти на всей территории — дожди.

17 октября на всей территории Украины обещают солнечную погоду.

Прогноз погоды на воскресенье, 17 октября

На западе похолодает, ночью зафиксируют минусовую температуру термометры в Ивано-Франковской области. На востоке тем временем ночи станут теплее. Среди южных областей погода изменится на Одесчине — там стоит ждать потепления.

В столице Украины погода обещает дождливую субботу и солнечное воскресенье. Максимальная температура днем 16 октября — 12 градусов, 17 — 11 выше нуля. Легкий ветер.

Прогноз погоды в Киеве на выходные, 16-17 октября

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине еще не закончился грибной сезон. В лесах еще остались несколько сортов, которые можно найти во время "тихой охоты".