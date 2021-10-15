РНБО ввів санкції проти 237 осіб і однієї компанії: кого вони торкнуться

Рада збільшила кількість подсанкційних осіб в Криму і на Донбасі.

Одним з традиційних питань на засіданні Ради з нацбезпеки і оборони стали санкції. Їх ввели проти 237 осіб.

Про це розповів на брифінгу секретар ради Олексій Данілов.

Вони стосуються осіб, які брали участь в організації і забезпечували проведення виборів до Державної думи Російської Федерації на окупованій території України. Таким чином цей список санкцій розширився — раніше економічні заходи вводили проти членів виборчкомів і кандидатів на російських виборах на території ОРДЛО і Криму 17 вересня.

В СБУ повідомили деталі — нові санкції спрямовані проти 121 фізособи, а також посилені санкції проти 157 осіб, який допомагали в проведенні виборів на окупованих територіях.

Крім цього заборонена робота торгової мережі MERE, яка в Україні продовжувала працювати на території Білої Церкви. Ця компанія з РФ раніше заявляла, що розраховує на розширення своєї мережі в Україні.

В СБУ заявили, що санкції поширяться на 5 фізосіб і 6 компаній, повʼязаних з власниками мережі супермаркетів.

Данілов зазначив, що після сьогоднішнього засідання компанія не має права працювати в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що на засіданні РНБО ухвалили ряд документів, які окреслюють питання безпеки України в різних сферах — від біологічного захисту до оборонної.