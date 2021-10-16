Не тільки для госпіталізованих з COVID: в Україні можуть розширити застосування новітніх ліків

У МОЗ поділилися планами щодо новітніх ліків проти коронавірусної інфекції.

Сімейні лікарі в певних ситуаціях зможуть призначати пацієнтам новітні препарати від COVID-19 "Бамланівімаб" і "Етесевімаб", які нещодавно були поставлені в Україну з США.

Про це розповів глава МОЗ Віктор Ляшко в інтерв’ю виданню "Радіо Свобода".

Він нагадав, що дані препарати були поставлені в усі регіони, а мета їх застосування полягає в запобіганні розвитку хвороби в середню або важку форму.

"Зокрема ми рекомендували в протоколі надавати пріоритет використання цих ліків на так званому денному стаціонарі", — сказав він.

Крім "Бамланівімаба" і "Етесевімаба" в цей список, можливо, включать "Ремдесевір".

Ляшко додав, що з понеділка були внесені зміни в програму медгарантій, в яку внесли пункт про доплату сімейним лікарям за використання цих препаратів при денному стаціонарі.

Таке рішення, каже він, дозволить знизити навантаження на лікарні, які приймають важких пацієнтів.

Нагадаємо, денний стаціонар застосовується для лікування пацієнтів, які не потребують цілодобового спостереження.

Як повідомлялося раніше, в Україні розширять список професій, для представників яких вводиться обов’язкова вакцинація. Тепер до них додадуться співробітники держустанов, стратегічних підприємств, соцсфери та пошти.