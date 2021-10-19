Чи влаштовують Вас платіжки за комуналку? Опитування "Телеграфа"

Чи підйомна сума в квитанціях для українських сімей?

Українці вже з жовтня можуть відчути на своїх гаманцях зміни, викликані зростанням тарифів і цін на інші товари.

Утримати ціни на одному рівні або знизити їх — популярна передвиборча обіцянка у політиків в Україні на будь-якому рівні. Але попри їхні декларовані зусилля тарифи змінюються в сторону збільшення щороку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чи тягнуть українці платежі по комунальним тарифам.

Висловити свою думку можна в опитуванні на нашому каналі в Телеграм — вибрати можна один з варіантів і висловити в коментарях думку про тарифи в Україні.

Відзначимо, що за перші пів години проведення опитування більшість голосів (71%) були віддані за варіант "це кошмар".

Найменше тих, хто голосував вірять в Зеленського і вважають тарифи нормальними

Читайте також: Категорія Україна Нафтогаз зафіксував тариф на опалювальний сезон: скільки платитимемо Вартість газу для побутових споживачів встановлена на рівні річного тарифу.

Раніше "Телеграф" писав, що зростання цін на енергоносії на європейському ринку вдарить по кожному українцеві якщо не прямо в комунальних тарифах, то цінами на товари народного споживання.

Подорожчання газу, нафти та електроенергії відіб’ється в першу чергу на підприємствах, які використовують їх у виробництві і транспортуванні товарів по країні.