Укр

Устраивают ли Вас платежки за коммуналку? Опрос "Телеграфа"

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Один из изменившихся тарифов - на газ Новость обновлена 19 октября 2021, 11:14
Один из изменившихся тарифов - на газ

Подъемная ли сумма в квитанциях для украинских семей?

Украинцы уже с октября могут почувствовать на своих кошельках изменения, вызванные ростом тарифов и цен на другие товары

Удержать цены на одном уровне или снизить их — популярное предвыборное обещание у политиков в Украине на любом уровне. Но несмотря на их декларируемые усилия тарифы меняются в сторону увеличения каждый год. 

"Телеграф" решил выяснить, тянут ли украинцы платежи по коммунальным тарифам. 

Высказать свое мнение можно в опросе на нашем канале в Телеграм — выбрать можно один из вариантов и высказать в комментариях мнение о тарифах в Украине. 

Отметим, что за первые пол часа проведения опроса большинство голосов (71%) были отданы за вариант "это кошмар". 

Меньше всего голосовавших верят в Зеленского и считают тарифы нормальными
Меньше всего голосовавших верят в Зеленского и считают тарифы нормальными

Ранее "Телеграф" писал, что рост цен на энергоносители на европейском рынке ударит по каждому украинцу если не прямо в коммунальных тарифах, то ценами на товары народного потребления. 

Подорожание газа, нефти и электроэнергии отразится в первую очередь на предприятиях, которые используют их в производстве и транспортировке товаров по стране. 

Теги:
#Газ #Тарифы #Опрос #Коммуналка
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