Устраивают ли Вас платежки за коммуналку? Опрос "Телеграфа"

Подъемная ли сумма в квитанциях для украинских семей?

Украинцы уже с октября могут почувствовать на своих кошельках изменения, вызванные ростом тарифов и цен на другие товары.

Удержать цены на одном уровне или снизить их — популярное предвыборное обещание у политиков в Украине на любом уровне. Но несмотря на их декларируемые усилия тарифы меняются в сторону увеличения каждый год.

"Телеграф" решил выяснить, тянут ли украинцы платежи по коммунальным тарифам.

Высказать свое мнение можно в опросе на нашем канале в Телеграм — выбрать можно один из вариантов и высказать в комментариях мнение о тарифах в Украине.

Отметим, что за первые пол часа проведения опроса большинство голосов (71%) были отданы за вариант "это кошмар".

Меньше всего голосовавших верят в Зеленского и считают тарифы нормальными

Читайте также: Категория Украина Нафтогаз зафиксировал тариф на отопительный сезон: сколько будем платить Стоимость газа для бытовых потребителей установлена на уровне годового тарифа.

Ранее "Телеграф" писал, что рост цен на энергоносители на европейском рынке ударит по каждому украинцу если не прямо в коммунальных тарифах, то ценами на товары народного потребления.

Подорожание газа, нефти и электроэнергии отразится в первую очередь на предприятиях, которые используют их в производстве и транспортировке товаров по стране.