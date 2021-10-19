Устраивают ли Вас платежки за коммуналку? Опрос "Телеграфа"
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Подъемная ли сумма в квитанциях для украинских семей?
Украинцы уже с октября могут почувствовать на своих кошельках изменения, вызванные ростом тарифов и цен на другие товары.
Удержать цены на одном уровне или снизить их — популярное предвыборное обещание у политиков в Украине на любом уровне. Но несмотря на их декларируемые усилия тарифы меняются в сторону увеличения каждый год.
"Телеграф" решил выяснить, тянут ли украинцы платежи по коммунальным тарифам.
Высказать свое мнение можно в опросе на нашем канале в Телеграм — выбрать можно один из вариантов и высказать в комментариях мнение о тарифах в Украине.
Отметим, что за первые пол часа проведения опроса большинство голосов (71%) были отданы за вариант "это кошмар".
Ранее "Телеграф" писал, что рост цен на энергоносители на европейском рынке ударит по каждому украинцу если не прямо в коммунальных тарифах, то ценами на товары народного потребления.
Подорожание газа, нефти и электроэнергии отразится в первую очередь на предприятиях, которые используют их в производстве и транспортировке товаров по стране.
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