COVID став ще більш агресивним: фото українців, які страждають від коронавірусу, викликали бурхливе обговорення в мережі

Фото показують, як протікає хвороба насправді.

В Україні погіршується ситуація з поширенням COVID-19, станом на ранок 20 жовтня в лікарнях виявилося понад 5,4 тисячі осіб, проти 2,8 тисячі днем раніше. У зв’язку з цим в Міністерстві охорони здоров’я показали фото того, як виглядає ситуація всередині лікарень.

"Люди не прищеплюються, приймають рішення самі — хочу вакцинуюсь, хочу не вакцинуюсь. Тому ми, на жаль, — країна епідемій", — сказав лікар-анестезіолог "ковідного" відділення клінічної лікарні Харкова Олександр Гойденко, чиї слова цитує UNICEF.

За його словами, коронавірус в Україні став більш агресивним, а ситуацію в країні можна порівняти з тим, що відбувалося на початку року.

У повідомленні наголошується, що в Харкові до апаратів ШВЛ підключені вдвічі більше людей, ніж розраховувалося.

Минулого тижня в лікарні по всій Україні надійшло 27 488 осіб, з них 25 893 (тобто 94,2%) не отримали жодної дози вакцини проти інфекції.

Як повідомлялося раніше, в Україні найнижчий відсоток вакцинованого населення по всій Європі, на що звернули увагу навіть в країнах Заходу. У закордонних ЗМІ таку ситуацію пов’язують з двома чинниками : поширенням теорій змови та масовим продажем підроблених сертифікатів вакцинації.