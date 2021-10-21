COVID стал еще агрессивнее: фото украинцев, страдающих от коронавируса, вызвали бурное обсуждение в сети

Фото показывают, как протекает болезнь на самом деле.

В Украине ухудшается ситуация с распространением COVID-19, по состоянию на утро 20 октября в больницах оказалось более 5,4 тысячи человек, против 2,8 тысячи днем ранее. В связи с этим в Минздраве показали фото того, как выглядит ситуация внутри больниц.

"Люди не прививаются, принимают решение сами — хочу вакцинируюсь, хочу не вакцинируюсь. Поэтому мы, к сожалению, — страна эпидемий", — сказал врач-анестезиолог "ковидного" отделения клинической больницы Харькова Александр Гойденко, чьи слова цитирует UNICEF.

По его словам, коронавирус в Украине стал более агрессивным, а ситуацию в стране можно сравнить с тем, что происходило в начале года.

В сообщении отмечается, что в Харькове к аппаратам ИВЛ подключены вдвое больше людей, чем рассчитывалось.

На прошлой неделе в больницы по всей Украине поступило 27 488 человек, из них 25 893 (то есть 94,2%) не получили ни одной дозы вакцины против инфекции.

Как сообщалось ранее, в Украине самый низкий процент вакцинированного населения по всей Европе, на что обратили внимание даже в странах Запада. В зарубежных СМИ такую ситуацию связывают с двумя факторами: распространением теорий заговора и массовой продажей поддельных сертификатов вакцинации.