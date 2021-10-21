"Не виходьте на вулицю" — над Україною висить хмара діоксиду сірки

Її принесло в Україну з Іспанії.

Вулкан на Канарському острові Ла-Пальма знову збільшив свою активність. Виверження триває майже місяць і вулканологи не очікують припинення його активності найближчими днями. Під час виверження в повітря викинуло велику кількість двоокису сірки (SO2), хмара якої рушило на Європу і Україну, в тому числі.

Про це повідомляє сайт Windy, який відстежує перебіг повітря.

Хмара діоксиду сірки не торкнулася лише частини західної України.

Отруйна хмара над Україною

Попередження випустили і ряд регіональних телеграм-каналів. У повідомленні йдеться про перевищення концентрації газу в 10-12 разів.

Відзначимо, що карта показує забруднення площі повітря на квадрат поверхні від рівня землі до верхніх шарів атмосфери.

Діоксид сірки або двоокис сірки становить безпосередню небезпеку поблизу вулкана. Газ без кольору, але зі специфічним запахом як після згоряння сірника може поширюватися в атмосфері на 10 км вгору. До перших легких симптомів отруєння можна віднести запаморочення, захриплість, пирхоту в горлі, нежить і набряк слизових, печіння в носі і очах.

Сірка в верхніх шарах атмосфери може потрапити на землю у вигляді кислотного дощу.

Згідно мапі забруднення повітря в Україні рівень діоксиду сірки перевищено тільки в Миколаївці Донецької області.

При цьому загальний рівень забруднення на помаранчевому рівні — тобто такому, що приносить неприємні відчуття і проблеми чутливим людям зафіксований в Києві, Харкові, Білій Церкві та Ясногірці на Донеччині.

Раніше "Телеграф" писав, що собак, що залишилися в околиці вулкана на Ла-Пальмі рятувати будуть за допомогою дронів.