“Не выходите на улицу” - над Украиной висит облако диоксида серы

Его принесло в Украину из Испании.

Вулкан на Канарском острове Ла-Пальма снова увеличил свою активность. Извержение длится почти месяц и вулканологи не ожидают прекращения его активности в ближайшие дни. Во время извержения в воздух выбросило большое количество двуокиси серы (SO2), облако которой двинулось на Европу и Украину, в том числе.

Об этом сообщает сайт Windy, который отслеживает течение воздуха.

Облако диоксида серы не затронуло только часть западной Украины.

Ядовитое облако над Украиной

Предупреждение выпустили и ряд региональных телеграм-каналов. В сообщении идет речь о превышении концентрации газа в 10-12 раз.

Отметим, что карта показывает загрязнение площади воздуха на квадрат поверхности от уровня земли до верхних слоев атмосферы.

Диоксид серы или двуокись серы представляет непосредственную опасность вблизи вулкана. Газ без цвета, но со специфическим запахом как после сгорания спички может распространяться в атмосфере на 10 км вверх. К первым легким симптомам отравления можно отнести головокружение, охриплость, першение в горле, насморк и отек слизистых, жжение в носу и глазах.

Сера в верхних слоях атмосферы может попасть на землю в виде кислотного дождя.

Согласно карте загрязнения воздуха в Украине уровень диоксида серы превышен только в Николаевке Донецкой области.

При этом общий уровень загрязнения на оранжевом уровне — то есть приносящем неприятные ощущения и проблемы чувствительным людям зафиксирован в Киеве, Харькове, Белой Церкви и Ясногорке на Донетчине.

Ранее "Телеграф" писал, что собак, оставшихся в окрестности вулкана на Ла-Пальме спасать будут с помощью дронов.