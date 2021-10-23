Генерал пояснив, чому лави ЗСУ покидає багато військовослужбовців

Фінансова мотивація має значення для будь-якої сфери діяльності

Непродумане формування бюджету Міністерства оборони призводить до кадрових втрат у Збройних силах України.

Такою думкою із "Телеграфом" поділився генерал-лейтенант, колишній заступник керівника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

За його словами, вже у 2021 році складання бюджету Міноборони пішло не за планом, привівши до значного відтоку офіцерів.

"У деяких частинах перший контракт не продовжують до 65% військовослужбовців. Тобто, людину навчили, а вона звільнилася. З точки зору резерву — вона є для держави на випадок широкомасштабної війни. Але з діючих ВСУ вибуває. І її потенціал не використовується", — пояснює Романенко.

На його думку, військових із якихось причин не намагається утримати на службі, реалізовуючи необхідні соціальні пакети.

"Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців — 10,5 грн. А середня зарплата по країні — 13,5 тис. Як правило, такий перекіс призводить до відтоку кадрів із ВСУ", — підкреслює генерал.

За словами Ігоря Романенка, в бюджеті на 2021 рік не було закладено оплату будь-яких добавок для військовослужбовців. У цей список входять грошові виплати за укладення контракту вперше, за наймання житла або на оздоровлення тощо Заборгованості зуміли погасити лише спільними зусиллями уряду і президента напередодні Дня захисників і захисниць.

Схожа ситуація, говорить Романенко, може трапитися і в наступному році. Доплати при формуванні бюджету тепер враховані, але будь-яких додаткових фінансувань очікувати не варто.

"А без переходу і на фінансові стандарти НАТО — складно говорити про відповідної мотивації військовослужбовців", — резюмував генерал-лейтенант.

Більше інформації про реорганізацію ВСУ і проблеми всередині армії читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфа": Перемир’я на Донбасі у 2020-му працювало лише тому, що Путін хотів зробити з нього Придністров’ї-2, — генерал.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому, на думку ветерана зовнішньої розвідки Василя Богдана, цієї осені загострилася ситуація на Донбасі.