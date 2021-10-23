Генерал объяснил, почему ряды ВСУ покидают много военнослужащих

Финансовая мотивация имеет значение для любой сферы деятельности

Непродуманное формирование бюджета Министерства обороны приводит к кадровым потерям в Вооруженных силах Украины.

Таким мнением с "Телеграфом" поделился генерал-лейтенант, бывший заместитель руководителя Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, уже в 2021 году составление бюджета Минобороны пошло не по плану, приведя к большому оттоку офицеров.

"В некоторых частях первый контракт не продлевают до 65% военнослужащих. То есть, человека обучили, а он уволился. С точки зрения резерва – он есть для государства на случай широкомасштабной войны. Но из действующих ВСУ выбывает. И его потенциал не используется", — поясняет Романенко.

По его мнению, военных по каким-то причинам не пытается удержать на службе, реализовывая необходимые социальные пакеты.

"Минимальное денежное обеспечение военнослужащих – 10,5 грн. А средняя зарплата по стране – 13,5 тыс. Как правило, такой перекос приводит к оттоку кадров из ВСУ", — подчеркивает генерал.

По словам Игоря Романенко, в бюджете на 2021 не были заложена оплата любых добавок для военнослужащих. В этот список входят денежные выплаты за заключение контракта впервые, за наем жилья или на оздоровление и т.п. Задолженности сумели погасить лишь общими усилиями правительства и президента накануне Дня защитников и защитниц.

Схожая ситуация, говорит Романенко, может случиться и в следующем году. Добавки при формировании бюджета теперь учтены, но любых дополнительных выплат не просчитывают.

"А без перехода и на финансовые стандарты НАТО – сложно говорить о соответствующей мотивации военнослужащих", — резюмировал генерал-лейтенант.

Больше информации об реорганизации ВСУ и проблемах внутри армии читайте в эксклюзивном интервью "Телеграфа": Перемирие на Донбассе в 2020-м работало лишь потому, что Путин хотел сделать из него Приднестровье-2, — генерал.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему, по мнению ветерана внешней разведки Василия Богдана, этой осенью обострилась ситуация на Донбассе.