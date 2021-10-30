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Вибори в епоху пандемії: чи пустять нещеплених українців на виборчі дільниці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Виборчі скриньки для голосування.
Виборчі скриньки для голосування.

На дільниці із собою обов’язково мати паспорт та маску.

В Україні 31 жовтня пройдуть одразу кілька виборів — Харків обиратиме міського голову, а на Херсонщині та Черкащині — нардепів. При цьому процес виборів у коронавірусні часи не сильно відрізняється від звичайного. Виняток — необхідно бути в масці і дотримуватися соціальної дистанції. Інформація, що на ділянки пускатимуть тільки щеплених громадяни, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє ОПОРА.

За їхньою інформацією, голова профільного комітету Верховної Ради з медицини Михайло Радуцький напередодні заявляв про обмеження на доступ, але вже 30 жовтня уточнив свої слова і повідомив, що говорив про громадські місця, а не виборчі дільниці.

При цьому в ОПОРі зазначили, що обмежити виборця у правах можна лише у разі військового чи надзвичайного стану, але це лише відсуває час виборів. Також вони наголошують, що поліція може розцінити недотримання маскового режиму як адмінправопорушення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові біля виборчих дільниць відкриють 41 пункт вакцинації у школах міста — у доступі будуть три вакцини від коронавірусної інфекції.

Теги:
#Вибори #Пандемія #Коронавірус
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