Вибори в епоху пандемії: чи пустять нещеплених українців на виборчі дільниці

На дільниці із собою обов’язково мати паспорт та маску.

В Україні 31 жовтня пройдуть одразу кілька виборів — Харків обиратиме міського голову, а на Херсонщині та Черкащині — нардепів. При цьому процес виборів у коронавірусні часи не сильно відрізняється від звичайного. Виняток — необхідно бути в масці і дотримуватися соціальної дистанції. Інформація, що на ділянки пускатимуть тільки щеплених громадяни, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє ОПОРА.

За їхньою інформацією, голова профільного комітету Верховної Ради з медицини Михайло Радуцький напередодні заявляв про обмеження на доступ, але вже 30 жовтня уточнив свої слова і повідомив, що говорив про громадські місця, а не виборчі дільниці.

При цьому в ОПОРі зазначили, що обмежити виборця у правах можна лише у разі військового чи надзвичайного стану, але це лише відсуває час виборів. Також вони наголошують, що поліція може розцінити недотримання маскового режиму як адмінправопорушення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові біля виборчих дільниць відкриють 41 пункт вакцинації у школах міста — у доступі будуть три вакцини від коронавірусної інфекції.