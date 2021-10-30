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Повернення ОРДЛО під контроль України на умовах Кремля небезпечне: які проблеми вже назріли

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Донецьк — Луганськ
Донецьк — Луганськ

У разі повернення ОРДЛО на умовах Кремля, в Україні може розпочатись громадянська війна, каже блогер.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей завдяки зусиллям Росії відбулася мілітаризація молоді та озброєння криміналітету. Втім, для Росії ОРДЛО є "токсичним баластом".

Таку думку висловив блогер Стефан Закревський у статті для "Хвиля".

"Громадянам нашої країни дуже важливо усвідомити, що на території ОРДЛО відбулася палестинізація населення за сприяння російських спецслужб", — написав він.

На його переконання, якщо відбудеться реінтеграція окупованих територій на умовах Росії, то бойовики, виконуючи доручення Кремля, опиняться у містах України, де почнуть влаштовувати диверсії.

Відповіддю на це, вважає Закревський, стане збройний спротив проукраїнських громадян і, як наслідок, реалізація плану Москви щодо громадянської війни в Україні.

"У разі легітимізації українською владою представників органів місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу з особливим статусом ніщо не завадить їм звернутися до Володимира Путіна з проханням про використання збройних сил РФ для захисту громадян Росії, які проживають на території ОРДЛО", — написав він.

Таким чином, переконаний Закревський, Кремль зможе піднести свою військову агресію як миротворчу операцію, спрямовану на врегулювання внутрішнього конфлікту в Україні.

Як повідомлялося раніше, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука дав прогноз "Телеграфу" про те, як розвиватимуться події на Донбасі найближчим часом та розповів, чому Росія не збирається приєднувати до себе ОРДЛО.

Теги:
#Росія #Донбас #ОРДЛО
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