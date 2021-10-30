Возвращение ОРДЛО под контроль Украины на условиях Кремля опасно: какие проблемы уже назрели

В случае возвращения ОРДЛО на условиях Кремля, в Украине может начаться гражданская война, говорит блогер.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей благодаря усилиям России произошла милитаризация молодежи и вооружение криминалитета. Впрочем, для самой России ОРДЛО является "токсичным балластом".

Такое мнение высказал блогер Стефан Закревский в статье для "Хвиля".

"Гражданам нашей страны очень важно осознать, что на территории ОРДЛО состоялась палестинизация населения при содействии российских спецслужб", — написал он.

По его убеждению, если произойдет реинтеграция оккупированных территорий на условиях России, то боевики, исполняя поручения Кремля, окажутся в городах Украины, где они начнут устраивать диверсии.

Ответом на это, считает Закревский, станет вооруженное сопротивление проукраинских граждан и, как следствие, реализация плана Москвы о гражданской войне в Украине.

"В случае легитимизации украинскими властями представителей органов местного самоуправления в отдельных районах Донбасса с особым статусом, ничто не помешает им обратиться к Владимиру Путину с просьбой об использовании вооруженных сил РФ для защиты граждан России, проживающих на территории ОРДЛО", — написал он.

Таким образом, убежден Закревский, Кремль сможет преподнести свою воинскую агрессию, как миротворческую операцию, направленную на урегулирование внутреннего конфликта в Украине.

Как сообщалось ранее, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука дал прогноз "Телеграфу" о том, как будут развиваться события на Донбассе в ближайшее время и рассказал, почему Россия не собирается присоединять к себе ОРДЛО.