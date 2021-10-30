Ситуация в Старомарьевке: удалось ли на самом деле вернуть село под контроль Украины

В ВСУ объяснили, что произошло возле села в "серой зоне" в Донецкой области.

Село Старомарьевка, которое располагается в серой зоне на Донбассе, в последнее время привлекло к себе много внимания в СМИ. Дело в том, что появлялись сообщения, будто этот населенный пункт стал первым за долгие годы войны, который удалось вернуть под контроль Украины. Впрочем, затем штаб ООС официально опроверг эту информацию. Теперь же вновь появились слухи о том, что его таки вернули.

Об этом написал у себя в Фейсбук журналист, главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

По его словам, село вернули под контроль Украины военнослужащие 93-й ОМБр.

Журналист говорит, что возле поселка были развернуты блокпосты и подняты украинские флаги.

Вместе с тем в самой 93-й ОМБр заявили, что все военнослужащие находятся на оговоренных минскими соглашениями позициях и в Старомарьевке не присутствуют. Там отметили, что 26 октября группа военных занимала наблюдательные пункты в окрестностях населенного пункта в рамках миссии по сопровождению цивильных членов гуманитарной миссии.

"26 октября все военнослужащие 93 бригады, которые были задействованы для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись в свои места несения службы на линии столкновения в соответствии с Минскими договоренностями", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в настоящее время ни одного военнослужащего ВСУ в границах населенного пункта нет.

На просьбу уточнить, почему комбриг 93 бригады и пресс-служба воинского формирования опровергают его слова, Бутусов отметил, что не видит никаких противоречий.

Напомним, 26 октября оккупанты подвергли артиллерийскому обстрелу позиции ВСУ возле расположенного рядом со Старомарьевкой села Гранитное. В ответ было принято решение поднять в воздух беспилотник Bayraktar, с помощью которого была уничтожена одна из пушек.