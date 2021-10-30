Ситуація у Старомар'ївці: чи вдалося насправді повернути село під контроль України

У ЗСУ пояснили, що сталося біля села у "сірій зоні" на Донеччині.

Село Старомарʼївка, яке розташовується у сірій зоні на Донбасі, останнім часом привернула до себе багато уваги у ЗМІ. Річ у тім, що з’являлися повідомлення, що цей населений пункт став першим за довгі роки війни, який вдалося повернути під контроль України. Втім, потім штаб ООС офіційно спростував цю інформацію. Тепер знову з’явилися чутки про те, що його таки повернули.

Про це написав у себе у Фейсбуку журналіст, головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

За його словами, село повернули під контроль України військовослужбовці 93-го ОМБр.

Журналіст каже, що біля селища було розгорнуто блок-постb та піднято українські прапори.

Водночас у 93-й ОМБр заявили, що всі військовослужбовці перебувають на обговорених мінськими угодами позиціях і в Старомар’ївці не присутні. Там зазначили, що 26 жовтня група військових займала наглядові пункти на околицях населеного пункту в рамках місії з супроводу цивільних членів гуманітарної місії.

"26 жовтня всі військовослужбовці 93 бригади, які були залучені для охорони робочої групи, залишили населений пункт Старомар’ївка та повернулися до своїх місць несення служби на лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей", — сказано в повідомленні.

Наголошується, що наразі жодного військовослужбовця ЗСУ у межах населеного пункту немає.

На прохання уточнити, чому комбриг 93 бригади та пресслужба військового формування спростовують його слова, Бутусов зазначив, що не бачить жодних протиріч.

Нагадаємо, 26 жовтня окупанти зазнали артилерійського обстрілу позиції ЗСУ біля розташованого поруч зі Старомар’ївкою села Гранітне. У відповідь було прийнято рішення підняти в повітря безпілотник Bayraktar, за допомогою якого було знищено одну з гармат.