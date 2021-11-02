Стало відомо, хто з українців не хоче вакцинуватися і чому

Найменше противників вакцинації живе у центральних областях України

Молодше покоління українців менш схильне до бажання вакцинуватися проти коронавірусної хвороби, ніж старше.

Таких висновків дійшли соціологи з групи "Рейтинг", виходячи зі свого останнього дослідження, проведеного в жовтні.

Хто не хоче вакцинуватись?

Так, в результаті спілкування із 2500 респондентами з різних областей України вдалося встановити, що лише 36% опитаних вакцинувалися. Ще 18% запевняли, що готові/збираються зробити необхідне щеплення. Проти вакцинації висловилося одразу 43% учасників опитування.

Результати опитування щодо вакцинації

При цьому представники "Рейтингу" стверджують, що навіть такі відносно низькі цифри однаково перевищують літні показники. Це означає, що довіра до вакцинації серед українців трохи підвищилася.

Натомість дивує статистика про те, представники яких вікових груп найбільш схильні до вакцинації. Зазначимо, що найбільше противників імунізації від ковіда посідає молодь 18-29 років — це 48% від усіх респондентів цього віку.

Найбільш відповідальними себе в цьому плані показують люди 50-59 років. Тут вакцинованих 44%, і ще 14% готові це зробити.

Зазначимо, що найменше противників вакцинації живе у центральних областях. Найбільша концентрація "антивакцинаторів", як виявилося, припадає на Захід України.

Цікаво, що серед усіх опитаних лише 41% людей переживає через можливість підхопити "корону". Тривожності із цього приводу не висловило 57% респондентів. Найбільше бояться захворіти люди старшого віку, переважно жінки.

Чому люди проти?

У Фонді "Демократичні ініціативи" дослідили причини відмови українців від імунізації проти COVID-19. Цікаво, що 1,8% опитаним відмовитись від щеплення порадив лікар. Трохи більше 33% вважають, що вакцину нам нав’язує держава, а це неправильний підхід до боротьби з пандемією.

Втім, найпоширенішою причиною відмовитися від вакцинації є недостатня вивченість препаратів. Так свою позицію аргументує близько 56% респондентів.

Причини, з яких люди не хочуть щепитися

При цьому, незважаючи на наявність антивакцинаторських настроїв, в Україні збільшилася кількість людей, які бажають зробити щеплення. Приріст фіксується останні кілька тижнів — разом зі збільшенням кількості хворих, а також введенням "червоної" зони. Днями, до речі, "Телеграф " розповідав, що в Україні вакцинували рекордну кількість людей за добу.