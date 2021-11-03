Іноземці намагалися прорватися через Україну до ЄС, але втратили "доказ" (фото)

Нелегалів затримали представники Чопського прикордонного загону.

Після нещодавнього виявлення нелегалів із Сирії в контейнерах на Одещині прикордонна служба затримала жителів Індії при спробі перейти з України до Євросоюзу. Знайти їх вдалося за втраченою рукавичкою.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Загалом у ніч на друге листопада виявили дві групи мігрантів біля кордонів зі Словаччиною та Польщею. Перших затримали біля села Оноківці на Закарпатті. Втрачену рукавицю побачили біля паркану і пустили слідом службових собак. Виявили сімох людей, серед яких була жінка. Вони повідомили, що з Індії. Шість — мали тимчасові дозволи на проживання в Україні, частина — прострочені.

Їм загрожує звинувачення у спробі незаконно перетнути кордон за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Відповідальність — арешт чи штраф згідно із санкцією статті.

Другу групу виявили на Львівщині поблизу кордону. Водій-українець у машині віз двох, які також представилися індійцями. Вони були без документів. Їхні особи та мета поїздки з’ясовуються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Мексиці до столиці країни рухається колона з кількох тисяч мігрантів.