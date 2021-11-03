Иностранцы пытались прорваться через Украину в ЕС, но потеряли "улику" (фото)

Нелегалов задержали представители Чопского погранотряда.

После недавнего обнаружения нелегалов из Сирии в контейнерах на Одесчине, погранслужба задержала жителей Индии при попытке перейти из Украины в Евросоюз. Найти их удалось по потерянной перчатке.

Об этом сообщает прес служба ведомства.

Всего в ночь на второе ноября обнаружили две группы мигрантов близ границ со Словакией и Польшей. Первых задержали возле села Оноковцы на Закарпатье. Потерянную рукавицу увидели возле забора и пустили по следу служебных собак. Обнаружили семерых человек, среди которых была женщина. Они сообщили, что из Индии. У шестерых — были временные разрешения на проживание в Украине, часть — просроченные.

Им грозит обвинение в попытке незаконно пересечь границу по ч.2 ст.204-1 КУпАП. Ответственность — арест или штраф согласно санкции статьи.

Вторую группу обнаружили во Львовской области близ границы. У водителя-украинца в машине были двое, которые также представились индийцами. Они были без документов. Их личности и цель поездки выясняются.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мексике в столицу страны двигается колонна из нескольких тысяч мигрантов.