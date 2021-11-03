Укр

Иностранцы пытались прорваться через Украину в ЕС, но потеряли "улику" (фото)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Задержанные на границе на Закарпатье.
Задержанные на границе на Закарпатье.

Нелегалов задержали представители Чопского погранотряда.

После недавнего обнаружения нелегалов из Сирии в контейнерах на Одесчине, погранслужба задержала жителей Индии при попытке перейти из Украины в Евросоюз. Найти их удалось по потерянной перчатке. 

Об этом сообщает прес служба ведомства. 

Всего в ночь на второе ноября обнаружили две группы мигрантов близ границ со Словакией и Польшей. Первых задержали возле села Оноковцы на Закарпатье. Потерянную рукавицу увидели возле забора и пустили по следу служебных собак. Обнаружили семерых человек, среди которых была женщина. Они сообщили, что из Индии. У шестерых — были временные разрешения на проживание в Украине, часть — просроченные. 

Им грозит обвинение в попытке незаконно пересечь границу по ч.2 ст.204-1 КУпАП. Ответственность — арест или штраф согласно санкции статьи. 

Вторую группу обнаружили во Львовской области близ границы. У водителя-украинца в машине были двое, которые также представились индийцами. Они были без документов. Их личности и цель поездки выясняются. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мексике в столицу страны двигается колонна из нескольких тысяч мигрантов

Теги:
#Индия #Евросоюз #Граница #Государственная пограничная служба
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