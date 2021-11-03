Менше половини українців підтримують свободу слова у ЗМІ (інфографіка)
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Всього 48% українців назвали втручання влади у роботу ЗМІ неприпустимими
Наприкінці жовтня розгорівся скандал між телеканалом UA: Перший та Офісом президента — суспільний мовник звинуватив партію "Слуга народу" у тиску на ЗМІ. Своєю чергою влада заперечила будь-які утиски, а громадяни не змогли остаточно визначитися зі своїм ставленням до нього.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Щодо обмеження свободи слова та втручання влади у роботу ЗМІ — лише 48,2% опитаних відповіли, що такі речі є неприпустимими, а 33,8 % заявили, що ці явища є нормальними лише в інтересах нацбезпеки.
Стосовно конфлікту між Офісом президента та деякими ЗМІ, результати виявилися такими:
- 42,7% — нічого не чули про цей конфлікт;
- 12,3% — не визначилися зі ставленням до нього;
- 36,1% опитаних стали на сторону журналістів;
- 8,7% довіряють владі.
Більш детально про ставлення українців до влади та ЗМІ в інфографіці "Телеграфа":
- Дослідження провели методом телефонного опитування у період з 23 по 27 жовтня 2021 року серед 1200 громадян віком 18+ по всій території України, за винятком Криму та ТОТ Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що слідом за ведучою Мирославою Барчук заяву щодо тиску на ЗМІ зробив співведучий програми "Зворотний відлік" Павло Казарін.
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