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Менше половини українців підтримують свободу слова у ЗМІ (інфографіка)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Що думають українці про свободу слова у нашій країні Новина оновлена 03 листопада 2021, 14:51
Що думають українці про свободу слова у нашій країні

Всього 48% українців назвали втручання влади у роботу ЗМІ неприпустимими

Наприкінці жовтня розгорівся скандал між телеканалом UA: Перший та Офісом президента — суспільний мовник звинуватив партію "Слуга народу" у тиску на ЗМІ. Своєю чергою влада заперечила будь-які утиски, а громадяни не змогли остаточно визначитися зі своїм ставленням до нього. 

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова. 

Щодо обмеження свободи слова та втручання влади у роботу ЗМІ — лише 48,2% опитаних відповіли, що такі речі є неприпустимими, а 33,8 % заявили, що ці явища є нормальними лише в інтересах нацбезпеки.

Стосовно конфлікту між Офісом президента та деякими ЗМІ, результати виявилися такими:

  • 42,7% — нічого не чули про цей конфлікт;
  • 12,3% — не визначилися зі ставленням до нього;
  • 36,1% опитаних стали на сторону журналістів;
  • 8,7% довіряють владі.

Більш детально про ставлення українців до влади та ЗМІ в інфографіці "Телеграфа":

Ставлення українців до конфліктів влади та ЗМІ
Ставлення українців до конфліктів влади та ЗМІ
  • Дослідження провели методом телефонного опитування у період з 23 по 27 жовтня 2021 року серед 1200 громадян віком 18+ по всій території України, за винятком Криму та ТОТ Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що слідом за ведучою Мирославою Барчук заяву щодо тиску на ЗМІ зробив співведучий програми "Зворотний відлік" Павло Казарін.

Теги:
#Україна #ЗМІ #Свобода слова #Опитування #Офіс Президента
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