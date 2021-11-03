Меньше половины украинцев поддерживают свободу слова в СМИ (инфографика)

Всего 48% украинцев назвали вмешательство властей в работу СМИ недопустимыми

В конце октября разгорелся скандал между телеканалом UA: Первый и Офисом президента — общественный вещатель обвинил партию "Слуга народа" в давлении на СМИ. В свою очередь власти отрицали какие-либо притеснения, а граждане не смогли окончательно определиться со своим отношением к нему.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Относительно ограничения свободы слова и вмешательства власти в работу СМИ — только 48,2% опрошенных ответили, что такие вещи недопустимы, а 33,8% заявили, что эти явления нормальны только в интересах нацбезопасности.

Относительно конфликта между Офисом президента и некоторыми СМИ результаты оказались следующими:

42,7% — ничего не слышали об этом конфликте;

12,3% — не определились с отношением к нему;

36,1% опрошенных встали на сторону журналистов;

8,7% доверяют властям.

Более подробно об отношении украинцев к власти и СМИ в инфографике "Телеграфа":

Отношение украинцев к конфликтам власти и СМИ

Исследования провели методом телефонного опроса в период с 23 по 27 октября 2021 среди 1200 граждан в возрасте 18+ по всей территории Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вслед за ведущей Мирославой Барчук заявление о давлении на СМИ сделал соведущий программы "Обратный отсчет" Павел Казарин.