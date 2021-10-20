Скандал с давлением Офиса президента на журналистов набирает обороты: сделано еще одно заявление

Журналист Павел Казарин прокомментировал обвинения в несоблюдении журналистских стандартов

Вслед за ведущей UA: Первый Мирославой Барчук, которая обвинила Офис президента в давлении и цензуре, свое заявление в отношении этой ситуации сделал соведущий программы "Обратный отсчет" Павел Казарин.

Соответствующая публикация появилась в среду, 20 октября, на странице журналиста в Facebook.

По словам Казарина, "бывший журналист", который теперь защищает власть от медиа — это Сергей Лещенко (блогер, бывший член Набсовета "Укрзализныци" и экс-нардеп).

Более того, отмечает журналист, что все обвинения Лещенко, которые он высказал в Youtube в сторону программы — безосновательны.

"Сергей записал видео, в котором обвинил "Зворотний вiдлiк" в том, что мы не позвали на эфир представителей монобольшинства. Сергей солгал. Мы звали "слуг", но они стали навязывать нам свой "стоп-лист". Мы сочли это давлением на редакцию, отказались играть по таким правилам и сказали об этом в самом начале программы. Зато Сергей отказываться не стал. Теперь он защищает Офис президента и правящую партию. Восхитительная преданность. Пиховшек бы вами гордился", — написал Казарин.

Вот это видео, где Лещенко критикует программу на UA: Первый:

Также ведущий программы "Обратный отсчет" ответил на обвинение Лещенко в том, что их финансируют налогоплательщики. Казарин отметил, что блогер "забыл упомянуть, что это американские налогоплательщики, потому что программа грантовая", а затем добавил, что это как раз Лещенко живет на налоги украинцев и возникает вопрос: Не стыдно ли ему?

Ранее "Телеграф" сообщал, что журналист попался на уловки мошенников, пытаясь продать стиральную машинку на OLX.