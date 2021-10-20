Скандал з тиском Офісу президента на журналістів набирає обертів: зроблено ще одну заяву

Журналіст Павло Казарін прокоментував звинувачення в недотриманні журналістських стандартів

Слідом за ведучою UA: Перший Мирославою Барчук, яка звинуватила Офіс президента у тиску і цензурі, свою заяву щодо цієї ситуації зробив співведучий програми "Зворотний відлік" Павло Казарін.

Відповідна публікація з’явилася в середу, 20 жовтня, на сторінці журналіста в Facebook.

За словами Казаріна, "колишній журналіст", який тепер захищає владу від медіа — це Сергій Лещенко (блогер, колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" і екс-нардеп).

Більш того, відзначає журналіст, що всі звинувачення Лещенко, які він висловив в Youtube в сторону програми — безпідставні.

"Сергій записав відео, в якому звинуватив "Зворотний вiдлiк" у тому, що ми не покликали на ефір представників монобольшості. Сергій збрехав. Ми звали "слуг", але вони стали нав’язувати нам свій "стоп-лист". Ми визнали це тиском на редакцію, відмовилися грати за такими правилами і сказали про це на самому початку програми. Натомість Сергій відмовлятися не став. Тепер він захищає Офіс президента і правлячу партію. Чудова відданість. Піховшек б вами пишався", — написав Казарін.

Ось це відео, де Лещенко критикує програму на UA: Перший:

Також ведучий програми "Зворотний відлік" відповів на звинувачення Лещенка в тому, що їх фінансують платники податків. Казарін зазначив, що блогер "забув згадати, що це американські платники податків, тому що програма грантова", а потім додав, що це якраз Лещенко живе на податки українців і виникає питання: Чи не соромно йому?

Раніше "Телеграф" повідомляв, що журналіст попався на хитрощі шахраїв, намагаючись продати пральну машинку на OLX.