"Висувають умови і ультиматуми": журналісти звинуватили ОП в тиску і цензурі

При цьому телеканал UA:перший звинуватили у відсутності балансу думок на одному з ефірів

Ведуча ток-шок "Зворотний відлік" на суспільному мовнику "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила, що Офіс президента та "обслуговуючий персонал Андрія Єрмака" ставить ультиматуми журналістам та жорстко контролює присутність представників "Слуги народу" на ефірах.

Відповідний допис журналістка опублікувала пізно ввечері у вівторок, 19 жовтня, на власній сторінці у Facebook.

За словами Барчук, ток-шоу "Зворотний відлік" у Офісі президента звинуватити у недотриманні журналістських стандартів, зокрема у відсутності балансу думок на одному з ефірів. Саме це стало поштовхом до того, що журналістка розповіла про "жорсткий контроль" щодо походів нардепів на прямі ефіри.

"По-перше, офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу". Кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою М.Подоляка в ОП. Це не новина. Хоча у мене все більше питань щодо суб’єктності народних депутатів, їхньої особистої позиції і гідності та й врешті принципу парламентаризму. По-друге, останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах", — заявила Барчук.

Крім того, пише журналістка, Офіс президента дозволяє собі ставити вимоги щодо присутності гостей на ефірах та програмах, а якщо цих вимог не дотримуватися, то "Слуги народу" просто не приходять на ефір.

На підтвердження своїх слів Барчук зазначила, що минулого тижня суспільному мовнику поставили ультиматум, що на ефір з енергетичної безпеки в ефірі "Зворотного відліку" прийдуть два представника фракції "Слуга народу", однак жоден з них не був експертом у цій галузі.

"Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП.В останній понеділок з’явився ультиматум №2: "слуги" (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу", — додала ведуча ток-шоу.

Таку поведінку Офісу президента Мирослава Барчук сприймає як "загрозу для свободи слова і незалежної журналістики", тому закликає колег не реагувати на ультиматуми і "вголос говорити про випадки тиску і шантажу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв’ю в кабінеті голови правління "Укрексімбанку". Євгену Мецгеру не сподобалося запитання, після чого він покликав охорону, яка силою виривала у оператора камеру, а потім видалила звідти відео з інтервʼю.

Пізніше журналістам програми вдалося відновити відео, що підтверджують їх слова про напад. На кадрах видно, як Євген Мецгер наказує співробітникам служби безпеки відібрати у журналістів камери і видалити всі записи інтерв’ю. Після цього в Офісі президента не виключили необхідності в жорстких кадрових заходах.

Довідка

Суспільне мовлення – це радіо і телевізійне мовлення, яке не санкціонується державними відомствами і, отже, користується редакційною незалежністю.

Більшість організацій громадського телерадіомовлення фінансуються за рахунок абонентської плати, що збирається з усіх громадян країни, які володіють теле-радіоприймачами.

7 квітня 2015 року був презентований новий логотип і програмна сітка майбутнього суспільного мовлення за участю перших осіб держави. У прямому ефірі Перший національний канал змінив свій логотип на "UA: ПЕРШИЙ".

Суспільне телебачення і радіомовлення України є некомерційним. Проте і з боку держави майже щороку суспільний мовник недофінансовувався.

Зараз "UA: ПЕРШИЙ" також лише частково фінансується державою Україна і працює, в тому числі, за рахунок грантів від західних установ та організацій