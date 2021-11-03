СБУ звинувачує дружину Семена Семенченка у крадіжці: подробиці

Наталю Музику звинуватили у крадіжці.

Служба безпеки України взялася за дружину колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого звинувачують у створенні приватної військової компанії.

Про це проінформувала пресслужба СБУ.

Наталі Музикі інкримінують розкрадання коштів з рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас". Згідно з інформацією слідства, йдеться про суму у розмірі понад 150 тисяч гривень.

В інформації СБУ зазначено, що жінка мала доступ до банківських рахунків фонду та тратила кошти на особисті потреби, які не пов’язані з його діяльністю.

Їй оголосили про підозру у скоєнні кримінального злочину відповідно до ч.3 ст.185 (крадіжка).

Сама Музика відреагувала на підозру.

"Сьогодні СБУ вручила і мені підозру. При чому зробили це на відео камеру біля кав’ярні. Тепер я злосна крадійка", — написала вона.

Вона зазначила, що покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Як повідомлялося раніше, СБУ звинуватила Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка у створенні ПВК ще у березні 2021 року. Пізніше до справи додалися звинувачення за статтями про незаконне поводження зі зброєю, порушення порядку передачі товарів, що підлягають державному контролю та теракту.

Наприкінці вересня у мережі було оприлюднено журналістське розслідування, в якому було вказано на зв’язки Семенченка з ГУР Міноборони України та з "білоруськими партизанами".