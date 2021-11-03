СБУ обвиняет жену Семена Семенченко в воровстве: подробности

Наталью Музыку обвинили в краже.

Служба безопасности Украины взялась за жену бывшего народного депутата Семена Семенченко, обвиняемого в создании частной военной компании.

Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

Наталье Музыке инкриминируют хищение средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс". Согласно информации следствия, речь идет о сумме более 150 тысяч гривен.

В информации СБУ отмечено, что женщина имела доступ к банковским счетам фонда и тратила средства на личные нужды, не связанные с его деятельностью.

Ей объявили о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с ч.3 ст.185 (кража).

Сама Музыка отреагировала на подозрение.

"Сегодня СБУ вручила и мне подозрение. При чем сделали это на видео камеру возле кафе. Теперь я злая воровка", — написала она.

Она отметила, что наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет.

Как сообщалось ранее, СБУ обвинила Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко в создании НДС еще в марте 2021 года. Позже к делу добавились обвинения по статьям о незаконном обращении с оружием, нарушении порядка передачи товаров, подлежащих государственному контролю и теракту.

В конце сентября в сети было обнародовано журналистское расследование, в котором было указано на связи Семенченко с ГУР Минобороны Украины и с "белорусскими партизанами".