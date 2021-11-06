Відстороненим від роботи антивакцинаторам не виплачуватимуть лікарняні: у ФССУ розкрили нюанси

Поки що це стосується лише певної категорії громадян.

Людям, яких усунули від роботи через відмову проходити вакцинацію від коронавірусу, не виплачуватимуть допомогу по лікарняному.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба Фонду соціального страхування.

У фонді зазначають, що йдеться про ті категорії громадян, для яких процедура вакцинації є обов’язковою.

Там нагадують, що до таких належать працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх регіональних підрозділів;

місцевих держадміністрацій та їх підрозділів;

освітніх закладів.

У відомстві зазначили, що відповідна допомога виділяється відповідно до закону про загальнообов’язкове державне соцстрахування та покликана відшкодувати заробіток застрахованої особи під час періоду вимушеної нездатності виконувати робочі обов’язки.

Однак у разі усунення співробітника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації, йому припиняється виплачуватись заробітна плата, а відтак і лікарняні через хворобу чи травми не оплачуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про всі існуючі нині способи записатися на вакцинацію проти коронавірусу.