Отстраненным от работы антивакцинаторам не будут выплачивать больничные: в ФССУ раскрыли нюансы
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Пока это касается лишь определенной категории граждан.
Людям, которых отстранили от работы из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса, не будут выплачивать помощь по больничному.
Такая информация обнародована пресс-службой Фонда социального страхования.
В фонде отмечают, что речь идет о тех категориях граждан, для которых процедура вакцинации является обязательной.
Там напоминают, что к таковым относятся работники:
- центральных органов исполнительной власти и их региональных подразделений;
- местных госадминистраций и их подразделений;
- образовательных заведений.
В ведомстве отметили, что соответствующая помощь выделяется в соответствии с законом об общеобязательном государственном соцстраховании и призван возместить заработок застрахованного лица во время периода вынужденной неспособности исполнять рабочие обязанности.
Однако в случае отстранения сотрудника, не соблюдающего требований по обязательной вакцинации, ему прекращается выплачиваться заработная плата, а следовательно и больничные из-за болезни или травм не оплачиваются.
Напомним, раньше "Телеграф" рассказывал о всех существующих нынче способах записаться на вакцинацию против коронавируса.
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