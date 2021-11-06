Отстраненным от работы антивакцинаторам не будут выплачивать больничные: в ФССУ раскрыли нюансы

Пока это касается лишь определенной категории граждан.

Людям, которых отстранили от работы из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса, не будут выплачивать помощь по больничному.

Такая информация обнародована пресс-службой Фонда социального страхования.

В фонде отмечают, что речь идет о тех категориях граждан, для которых процедура вакцинации является обязательной.

Там напоминают, что к таковым относятся работники:

центральных органов исполнительной власти и их региональных подразделений;

местных госадминистраций и их подразделений;

образовательных заведений.

В ведомстве отметили, что соответствующая помощь выделяется в соответствии с законом об общеобязательном государственном соцстраховании и призван возместить заработок застрахованного лица во время периода вынужденной неспособности исполнять рабочие обязанности.

Однако в случае отстранения сотрудника, не соблюдающего требований по обязательной вакцинации, ему прекращается выплачиваться заработная плата, а следовательно и больничные из-за болезни или травм не оплачиваются.

Напомним, раньше "Телеграф" рассказывал о всех существующих нынче способах записаться на вакцинацию против коронавируса.