Яку вакцину від коронавірусу вибрати? Лікар вказав на один нюанс

Епідеміолог наголошує, що всі вакцини в Україні ефективні

Якщо вам потрібно виїжджати за кордон, краще зробити щеплення вакциною Pfizer або Moderna. Але пам’ятайте, що всі доступні в Україні вакцини проти коронавірусу схвалені ВООЗ та дієві. Про це сказав у коментарі "Телеграфу" кандидат медичних наук, лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

Так, у вакцинальній кампанії проти коронавірусу в Україні використовуються препарати компаній AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna.

"Якщо громадянинові України потрібно подорожувати Європою та Америкою, то краще вакцинуватися вакцинами на основі мРНК – Pfizer та Moderna. Для людей, які не особливо подорожують, жодної різниці немає", — зазначив лікар.

Як пояснив епідеміолог, усі вакцини, які представлені на ринку України, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я для використання та мають приблизно однакову ефективність.

Також медик зазначив, що спостерігається конкурентна боротьба фармацевтичних компаній під час вакцинної кампанії проти ковіду.

"Ми просто повинні розуміти, що в усьому світі йде певна війна за ринок збуту вакцин. Ту ж саму китайську вакцину не впускають на європейський та американський ринок, незважаючи на те, що ВООЗ її рекомендує для використання. Це фармацевтичні та економічні війни", — вважає Александрін.

Нагадаємо, найчастіше українці роблять щеплення вакцинами Pfizer та AstraZeneca. Про це свідчать дані статистики.

Тим часом повністю щеплено від ковіда в Україні лише 17% громадян. Нашу країну за темпами вакцинації випередили багато економічно відсталих держав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які вакцини проти коронавірусу доступні для українців, чим вони відрізняються і з якого віку можна робити щеплення.