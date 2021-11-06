Згенеруйте Covid-сертифікат заздалегідь: вночі "Дія" призупинить роботу

Проблеми з роботою спостерігатимуться лише в одну ніч.

Сервіс "Дія" переносять на новий дата-центр у зв’язку з чим додаток та вебпортал на деякий час перестануть працювати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що "переїзд" пов’язаний з тим, що у планах його відомства запустити ще "десятки послуг", серед яких і вже нашумівша функція зміни прописки.

"Збільшимо потужності, щоб вистояти перед навантаженням, коли мільйони українців використовують Дію одночасно і коли щодня отримуємо понад 100 тис. нових користувачів", — написав він.

За його словами, перенесення "Дії" на новий дата-центр розпочнеться о 00:00 7 листопада і триватиме приблизно до 7:00.

Федоров попередив, що в цей час отримання документів у додатку та на порталі стане недоступним. Якщо на цей час користувачеві знадобиться, наприклад, covid-сертифікат, його треба згенерувати заздалегідь і не виходити з програми, в іншому випадку отримати його буде неможливо до відновлення роботи.

"Завтра з 7 ранку Дія працюватиме. Ще потужніша, швидша і якісніша", — підкреслив глава Мінцифри.

Як повідомлялося раніше, Мінцифри запровадило багатоочікувану можливість отримати сертифікат вакцинації проти COVID-19 у додатку "Дія" через паспорт-книжечку.