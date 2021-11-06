Сгенерируйте Covid-сертификат заранее: ночью "Дия" приостановит работу

Проблемы с работой будут наблюдаться только в одну ночь.

Сервис "Дия" переносят на новый дата-центр в связи с чем приложение и веб-портал на время перестанут работать.

Об этом проинформировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он объяснил, что "переезд" связан с тем, что в планах его ведомства запустить еще "десятки услуг", среди которых и уже нашумевшая функция смены прописки.

"Увеличим мощности, чтобы выстоять перед нагрузкой, когда миллионы украинцев используют Дію одновременно и когда в день получаем больше 100 тыс. новых пользователей", — написал он.

По его словам перенос "Дии" на новый дата-центр начнется в 00:00 7 ноября и будет длиться примерно до 7:00.

Федоров предупредил, что в это время получение документов в приложении и на портале станет недоступным. Если на это время пользователю понадобится, например, covid-сертификат, то его надо сгенерировать заранее и не выходить из приложения, в противном случае получить его будет невозможно до возобновления работы.

"Завтра с 7 утра Дія будет работать. Еще мощнее, быстрее и качественнее", — подчеркнул глава Минцифры.

Как сообщалось ранее, Минцифры ввело долгожданную многими возможность получить сертификат вакцинации против COVID-19 в приложении "Дия" через паспорт-книжечку.