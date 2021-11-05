Україна відмовляється від прописки: як зареєструвати місце проживання по-новому

Місце реєстрації тепер відстежуватиметься в електронному форматі.

Зареєструвати нове місце проживання – за добу та онлайн без черг, візитів до паспортних столів або ЦНАПів.

Таке нововведення анонсував голова Мінцифри Михайло Федоров.

Він розповів, що також не потрібно буде повідомляти військкомат про зміну місця реєстрації. Законопроект про це Верховна Рада ухвалила в цілому. Це скасує штамп про прописку в паспорті та паперовий додаток до ID-картки — перевірятимуть прописку в єдиній інформаційній системі.

Як це буде працювати

У додатку "Дія" або на однойменному порталі людина зможе вказати, де вона живе в розділі "Реєстрація місця проживання" і необхідно буде лише підтвердження від власника житла. Зняття з реєстрації на попередньому місці проживання відбудеться автоматично.

Послуга вже запущена у семи містах на тестування. Така реєстрація не надає права власності на житло. Федоров зазначив, що розгляд заяви займатиме добу.

Що зміниться

На базі державної міграційної служби створять спільний реєстр, а місцеві громади будуть вести електронні документи. Місце реєстрації не впливатиме на оформлення пенсії, отримання медпослуг та документів. В Україні понад мільйон громадян живуть без реєстрації, зазначають у Мінцифри.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Дії" можна оформити дитячий сертифікат про вакцинацію від коронавірусу