"Це найбільш масова послуга в країні": простими словами, що таке Military ID в "Дії"

Нова функція "Дії" буде корисною не тільки для людей, пов’язаних із військовою службою.

Глава Мінцифри Михайло Федоров пояснив, у чому суть нової функції програми "Дія", що отримала назву Military ID.

Про це він повідомив у себе в телеграм-каналі.

"Міністерство оборони опублікувало новину про Military ID. Новина у них вийшла складною і її почали інтерпретувати по-різному", — написав він.

За його словами, зараз його відомство працює над функцією зміни "прописки" через мобільний додаток.

Зараз для того, щоб змінити місце реєстрації, необхідно відвідувати військкомат, що далеко не для всіх є зручним. Однак після запуску нової функції, зробити це можна буде і без відвідування цього закладу, а лише натиснувши кілька кнопок у смартфоні.

Як повідомлялося раніше, нещодавно на просторах мережі з’явився фейковий додаток "Дія", який дозволяв згенерувати фальшиві сертифікати вакцинації та інші документи. Втім, поліція швидко вирахувала хакера.

Ним виявився 21-річний хлопець із Запоріжжя. Після затримання з ним зустрівся Федоров, після чого запропонував попрацювати в Мінцифрі.

Але за злочин йому все одно доведеться відповісти.