Рус

"Це найбільш масова послуга в країні": простими словами, що таке Military ID в "Дії"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
162
Дія
Дія

Нова функція "Дії" буде корисною не тільки для людей, пов’язаних із військовою службою.

Глава Мінцифри Михайло Федоров пояснив, у чому суть нової функції програми "Дія", що отримала назву Military ID.

Про це він повідомив у себе в телеграм-каналі.

"Міністерство оборони опублікувало новину про Military ID. Новина у них вийшла складною і її почали інтерпретувати по-різному", — написав він.

За його словами, зараз його відомство працює над функцією зміни "прописки" через мобільний додаток.

Зараз для того, щоб змінити місце реєстрації, необхідно відвідувати військкомат, що далеко не для всіх є зручним. Однак після запуску нової функції, зробити це можна буде і без відвідування цього закладу, а лише натиснувши кілька кнопок у смартфоні.

Як повідомлялося раніше, нещодавно на просторах мережі з’явився фейковий додаток "Дія", який дозволяв згенерувати фальшиві сертифікати вакцинації та інші документи. Втім, поліція швидко вирахувала хакера.

Ним виявився 21-річний хлопець із Запоріжжя. Після затримання з ним зустрівся Федоров, після чого запропонував попрацювати в Мінцифрі.

Але за злочин йому все одно доведеться відповісти.

Теги:
#Прописка #ДІЯ #Михайло Федоров #Мінціфри
Данило Тонкопій
Інтерв'ю
"Нам дали $3,4 млн інвестицій на перенесення виробництва з Китаю в Україну — це більше, ніж ми планували", — Данило Тонкопій, CEO Delfast
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Данило Тонкопій
"Нам дали $3,4 млн інвестицій на перенесення виробництва з Китаю в Україну — це більше, ніж ми планували", — Данило Тонкопій, CEO Delfast
Дата публікації
Категорія
Георгій Тука
Росія не забере ОРДЛО, бо має інші плани щодо України, — Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Коронавірус.
Одужань все менше: в Україні зменшується кількість людей, які перемагають COVID
Дата публікації
Категорія
Зростання тарифів та карантин — головні нововведення листопада
Зростання тарифів, карантин та нові ПДР – що зміниться в Україні з 1 листопада
Дата публікації
Категорія
Імовірні союзники на майбутніх парламентських виборах
Єрмак готує Банкову до нових виборів: знайшли роль для Притули й навіть для Тягнибока