"Виправні роботи": розробника фейкової "Дії" взяли на стажування у Мінцифри

Відповідати за підробку документів хакеру все ж доведеться

Міністерство цифрової трансформації взяло на стажування 21-річного чоловіка, який створив фейкову "Дію", в якій за 100 гривень можна було легко підробити майже будь-які документи.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у Facebook.

За його словами, МВС орієнтується на побудову сервісу,а не бути каральним органом, тому історія з цим 21-річним хакером може бути чудовим прикладом.

Єнін зазначив, що поліція досить швидко вирахувала хакера-самоучку, який створив фейкову "Дію", а потім чоловіка вирішили познайомити з головою Мінцифри Михайлом Федоровим. Саме з його ініціативи правопорушнику запропонували "спокутувати провину" у Міністерстві цифрової трансформації.

Однак, відповісти за підробку документів 21-річному чоловіку все-таки доведеться. Йому загрожує покарання за статтею 358 ККУ. Максимальне покарання — обмеження волі до п’яти років.

Нагадаємо, на просторах інтернету пропонували придбати фейкову версію програми "Дія" для миттєвої підробки документів — у ній можна було "зробити" паспорт, студентський квиток, ідентифікаційний код, водійські права і навіть COVID-сертифікат.

Автора підробки програми Мінцифри швидко розкрили — ним виявився 21-річний чоловік. Фейковий додаток він продавав по 100 гривень через сторінки у Facebook та Telegram.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у додатку "Дія" тестують нові документи — там з’являться свідоцтва про негативний тест на коронавірус ПЛР-методом.