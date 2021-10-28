Укр

"Исправительные работы": разработчика фейковой "Дии" взяли на стажировку в Минцифры

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Создавший "Дию"-фейк хакер (посередине) Новость обновлена 28 октября 2021, 23:14
Создавший "Дию"-фейк хакер (посередине)

Отвечать за подделку хакерских документов все же придется

Министерство цифровой трансформации взяло на стажировку 21-летнего мужчину, создавшего фейковую "Дию", в которой за 100 гривен можно было легко подделать почти любые документы.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Facebook.

По его словам, МВД ориентируется на построение сервиса, а не быть карательным органом, поэтому история с этим 21-летним хакером может быть отличным примером.

Енин отметил, что полиция достаточно быстро вычислила хакера-самоучку, создавшего фейковую "Дию", а затем мужчину решили познакомить с главой Минцифры Михаилом Федоровым. Именно по его инициативе правонарушителю было предложено "искупить вину" в Министерстве цифровой трансформации.

Однако ответить за подделку документов 21-летнему мужчине все-таки придется. Ему грозит наказание по статье 358 УКУ. Максимальное наказание – ограничение свободы до пяти лет.

Напомним, на просторах интернета предлагали приобрести фейковую версию программы "Дия" для мгновенной подделки документов — в ней можно было "сделать" паспорт, студенческий билет, идентификационный код, водительские права и даже COVID-сертификат.

Автора подделки программы Минцифры быстро раскрыли — им оказался 21-летний мужчина. Фейковое приложение он продавал по 100 гривен через страницы в Facebook и Telegram.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в приложении "Дия тестируют новые документы — там появятся свидетельства о негативном тесте на коронавирус ПЦР-методом.

Теги:
#Хакер #МВС #ДИЯ #Евгений Енин #Михаил Федоров #Міністерство цифрової трансформації
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