"Это наиболее массовая услуга в стране": простыми словами, что такое Military ID в "Дие"

Новая функция "Дии" будет полезной не только для людей, связанных с военной службой.

Глава Минцифры Михаил Федоров объяснил, в чем суть новой функции приложения "Дия" получившей название Military ID.

Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

"Министерство обороны опубликовало новость про Military ID. Новость у них получилась сложной и ее начали интерпретировать по-разному", — написал он.

По его словам, сейчас его ведомство работает над функцией смены "прописки" через мобильное приложение.

В настоящее время для того, чтобы поменять место регистрации, необходимо посещать военкомат, что далеко не для всех является удобным. Однако после запуска новой функции, сделать это можно будет и без посещения этого заведения, а всего лишь нажав несколько кнопок в смартфоне.

Как сообщалось ранее, недавно на просторах сети появилось фейковое приложение "Дия", которое позволяло сгенерировать фальшивые сертификаты вакцинации и другие документы. Впрочем, полиция быстро вычислила хакера.

Ним оказался 21-летний парень из Запорожья. После задержания с ним встретился Федоров, после чего предложил тому поработать в Минцифре.

Но за преступление ему все равно придется ответить.