"Это наиболее массовая услуга в стране": простыми словами, что такое Military ID в "Дие"
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Новая функция "Дии" будет полезной не только для людей, связанных с военной службой.
Глава Минцифры Михаил Федоров объяснил, в чем суть новой функции приложения "Дия" получившей название Military ID.
Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.
"Министерство обороны опубликовало новость про Military ID. Новость у них получилась сложной и ее начали интерпретировать по-разному", — написал он.
По его словам, сейчас его ведомство работает над функцией смены "прописки" через мобильное приложение.
В настоящее время для того, чтобы поменять место регистрации, необходимо посещать военкомат, что далеко не для всех является удобным. Однако после запуска новой функции, сделать это можно будет и без посещения этого заведения, а всего лишь нажав несколько кнопок в смартфоне.
Как сообщалось ранее, недавно на просторах сети появилось фейковое приложение "Дия", которое позволяло сгенерировать фальшивые сертификаты вакцинации и другие документы. Впрочем, полиция быстро вычислила хакера.
Ним оказался 21-летний парень из Запорожья. После задержания с ним встретился Федоров, после чего предложил тому поработать в Минцифре.
Но за преступление ему все равно придется ответить.
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