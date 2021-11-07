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Госпіталізованих більше, одужалих менше: яка ситуація з COVID-19 в Україні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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На вихідних традиційно спостерігається спад захворюваності Новина оновлена 07 листопада 2021, 08:15
На вихідних традиційно спостерігається спад захворюваності

Навіть для неділі статистика пригнічує

На ранок неділі, 7 листопада, після встановлення нового історичного рекорду смертності від коронавірусу Україна продовжує показувати гнітючу статистику.

Про це можна судити за ранковим зведенням МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що цього тижня було побито всі можливі рекорди. У четвер зареєстрували максимальну в історії кількість нових хворих на коронавірус (27 377 випадків), а в суботу — найбільшу кількість смертей від COVID-19 (739 летальних випадків).

При цьому показники одужуваності не встигають за захворюваністю і смертністю, оскільки на тижні була максимальна кількість одужалих за добу на рівні 13,3 тисяч.

На ранок 7 листопада в Україні зареєстрували:

  • 17 419 нових випадків (25 063 напередодні);
  • 449 смертей (793 днем раніше);
  • 8 520 одужалих (11 817);
  • 5 652 госпіталізованих (5 057 у суботу).

Найбільше нових випадків зафіксовано в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Хмельницькій та Львівській областях.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні з’ясувалося, що кожен десятий сертифікат про вакцинацію в Києві — підроблений.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19
На вихідних традиційно спостерігається спад захворюваності
Україна
Госпіталізованих більше, одужалих менше: яка ситуація з COVID-19 в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На вихідних традиційно спостерігається спад захворюваності
Госпіталізованих більше, одужалих менше: яка ситуація з COVID-19 в Україні
Дата публікації
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