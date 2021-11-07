Укр

Госпитализированных больше, выздоровевших меньше: какова обстановка с COVID-19 в Украине

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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На выходных традиционно наблюдается спад заболеваемости Новость обновлена 07 ноября 2021, 08:15
На выходных традиционно наблюдается спад заболеваемости

Даже для воскресенья статистика удручает

На утро воскресенья, 7 ноября, после установления нового исторического рекорда смертности от коронавируса, Украина продолжает показывать удручающую статистику.

Об этом можно судить по утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".

Отметим, что на этой неделе были побиты все мыслимые рекорды. В четверг зарегистрировали максимальное в истории число новых больных коронавирусом (27 377 случаев), а в субботу — наибольшее число смертей от COVID-19 (739 летальных случаев).

При этом, показатели выздоравливаемости не поспевают за заболеваемостью и смертностью, поскольку на неделе было максимальное число выздоровевших за сутки на уровне в 13,3 тысяч.

На утро же 7 ноября в Украине зарегистрировали:

  • 17 419 новых случаев (25 063 накануне);
  • 449 смертей (793 днем ранее);
  • 8 520 выздоровевших (11 817);
  • 5 652 госпитализированных (5 057 в субботу).

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой и Львовской областях.

Как сообщал "Телеграф", накануне выяснилось, что каждый десятый сертификат о вакцинации в Киеве, — поддельный.

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#Коронавирус #Covid-19
На выходных традиционно наблюдается спад заболеваемости
Украина
Госпитализированных больше, выздоровевших меньше: какова обстановка с COVID-19 в Украине
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