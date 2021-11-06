Укр

Каждый десятый COVID-сертификат в Киеве — поддельный: подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Украинцы часто отказываются от прививки, покупая документ об иммунизации Новость обновлена 06 ноября 2021, 16:59
Украинцы часто отказываются от прививки, покупая документ об иммунизации

Только в столице ежедневно работает несколько десятков мониторинговых групп

Из-за новых карантинных правил, введенных этой осенью, не доверяющие вакцинации украинцы обращаются к покупке поддельных ковид-сертификатов. Только в Киеве таких документов обнаружено около 10% от общего количества.

О таких цифрах стало известно от руководителя главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, сообщает "Украина 24".

По его словам, практически каждый десятый сертификат о вакцинации, который проверяется специальными мониторинговыми группами, оказывается поддельным. Разумеется, за использование фейковых документов людей штрафуют, однако это не решает проблемы с опасностью, которую несет их поступок.

"К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слабая. Это необходимо делать на государственном уровне", — считает Олег Рубан.

Интересно, что несмотря на крупные штрафы для людей, у которых при проверке не окажется документов о вакцинации, в Украине хотят ввести понятие "ковидной амнистии". Как рассказывал "Телеграф", она коснется именно тех украинцев, которые покупают себе фальшивые сертификаты

Теги:
#Киев #Вакцинация #Сертификат #Коронавирус #Covid-19 #COVID-сертификат
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