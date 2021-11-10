"Газ — Європі, мігрантів — Україні": у мережі відреагували на пропозицію розмістити нелегалів у країні

Коментатори змагалися в дотепності та оригінальних пропозиціях.

В Україні відреагували на пропозицію німецького експерта з Бундестагу розмістити у нашій країні нелегальних мігрантів, які намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі.

"Телеграф" зібрав добірку реакцій на пропозицію представника соціал-демократичної партії.

Блогер та активістка Олена Монова запропонувала направити мігрантів до експерта, де він зможе продемонструвати гостинність.

Олена Монова запропонувала навчити мігрантів німецьким маршам

Журналіст Ігор Соловей зазначив, що Україна поки що не є членом Європейського союзу, а нелегали прагнуть потрапити саме туди. Він написав, що до цієї розмови можна повернутися, коли Україна стане членом ЄС та НАТО.

У Твіттері подібну заяву з Німеччини зустріли жартами та запропонували мігрантам можливість перебувати на окупованих територіях, зокрема на Донбасі. При цьому забезпечувати мігрантів мають німці.

Користувачі також відзначили позицію Німеччини по різних питаннях щодо України. Зокрема, йшлося про газове питання, коли Росія побудувала в обхід України газопровід "Північний потік-2" до Європи.

Очікують користувачі також реакції президента Володимира Зеленського на подібну пропозицію.

Раніше "Телеграф" писав, що на кордоні Польщі та Білорусі зібралися тисячі мігрантів, які роблять спроби прориву до Євросоюзу.