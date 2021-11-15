"Вагітним щеплення від COVID не роблять": в Одесі майбутню маму приголомшили міфічним наказом
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Одеситка із групи ризику розповіла, як їй вдалося відстояти своє право на захист здоров’я
Здавалося б, фахівці світової медицини і зокрема українського Міністерства охорони здоров’я вже давно зійшлися на думці, що вагітні жінки перебувають у групі ризику щодо COVID-19. Вітчизняне МОЗ постійно розвінчує фейки про негативний вплив мРНК-вакцин від "корони" на саму жінку та ембріон, ґрунтуючись на дослідженнях за участю тисяч вагітних. Але поки одні лікарі – сімейні чи гінекологи – переконують майбутніх мам не відкладати вакцинацію в довгу скриньку, щоб хвороба не застала їх зненацька і не сталося непоправного, інші медики примудряються з надуманих причин відмовити вагітним у вакцинації.
Такою особистою історією поділилася у Facebook-групі "Вакцинація: питання та відповіді" мешканка Одеси під ніком Галина Маліна.
У понеділок, 15 листопада, вона звернулася до Центру масової вакцинації, який розпочав свою роботу у торговому центрі Fontan Sky Center, розташованому у Семафорному провулку.
"Шановні фахівці, питання термінове, будь ласка, зверніть увагу. Я зараз у пункті вакцинації, друга доза Пфайзера. Мені відмовляють, нібито ось на тижні прийшов якийсь наказ, за яким вагітним щеплення не роблять. Я кажу, що це друга доза. Поки безрезультатно. Сиджу гуглю. Що за наказ? Було таке чи нісенітниця? Ну, можна, в інший пункт на крайняк поїхати… ”.
Цей пост не залишився без відповіді. Галині одразу ж написали кілька жінок, у тому числі й медики.
Надія Дребот: "Такого наказу нема".
"Не було таких наказів. У їхній фантазії, хіба що. Вагітні підлягають вакцинації. Іноді хочеться битися, якщо чесно, коли на пунктах вакцинації несуть нісенітницю", — з жалем пише Олександра Шмуратка.
"Не морочіться з пошуком, — радить Юлія Жмуденко. — Нехай вони шукають. Вагітні якраз у групі ризику".
Дехто пропонував дзвонити на "Гарячу лінію" МОЗ, а дехто уточнював, що з цим багато мороки, можна і за годину не додзвонитися. Тому деякі користувачі вирішили підказати, як у разі безпідставної відмови вирішити проблему на місці.
Оксана Хвалєва: "У пункті вакцинації завжди має бути хтось головний – типу, куратор пункту чи подібне. Вимагайте його очно чи телефоном".
"У п’ятницю тільки урочисто розпочали вакцинацію вагітних у 3-му пологовому будинку Києва, — нагадала Юлія Муха. — Знімайте на телефон і просіть офіційну відмову та звертайтеся зі скаргою до МОЗ".
"Дістаєте телефон, включаєте зйомку відео і просите назвати причину відмови у вакцинації та номер наказу. Працює", — пропонує Олена Приходько.
Як діяла б у подібній ситуації докладно виклала Оксана Бойчун:
1. Дізналася прізвище лікаря, який відмовляє у вакцинації.
2. У начальника (хто там головний у пунктах вакцинації?) вимагати! (саме вимагати) показати цей наказ! Усний не підходить! Має бути офіційний папірець, нехай показують (і так, одразу скажуть, що "ми вам не зобов’язані показувати" — це брехня!)
3. Вимагайте письмову відмову від вакцинації із зазначенням причини!
4. Відразу їх попереджайте, що залучатимете пресу і писатимете офіційний запит до департаменту охорони здоров’я (в електронному вигляді відповідають швидко!)
Думаю, якщо такий наказ є, то вам його покажуть. А якщо ні, вони вас вакцинують!
Але після такої боротьби я б, таки, дізналася ПІБ лікаря і в департамент написала!".
А невдовзі Галина Малина написала, що питання вирішене та висловила всім порадницям подяку за участь.
"Дякую велике, вже зробила щеплення. Даремно чергу стояла, чи що? Все дозволилося саме коли попросила папір і запросити начмеда. Вони переглядалися, мовляв, сама собі господиня. Я вирішила, що, якби реально заборона була, вони б під дулом пістолета не зробили. А так — дива. Але смуту навели".
"Ви молодець, що досягли! Дуже шкода, що такі "лікарі" часто відмовляють і, тим більше, групам ризику!" — підтримала вагітну Оксана Бойчун. А Лана Світла засмутилася: "Одеса, як завжди, відзначилася… Аж прикро – чому саме у нас така концентрація сепарів, антивакцинаторів і взагалі, м’яко кажучи, не особливо розумних людей?". Варто зазначити, що днями в Одесі антивакцинатори заблокували роботу трамвакса — трамвая, переобладнаного під центр вакцинації.
З’ясувати телефоном у пункті масової вакцинації, чим була викликана спроба відмови у щепленні не вдалося. За вказаним на сайті МОЗ телефоном автовідповідач повідомив: "Вибачте, скриньку голосових повідомлень заповнено, ви не можете залишити повідомлення. Будь ласка, спробуйте пізніше".
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українців померло після вакцинації за даними Міністерства охорони здоров’я.
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