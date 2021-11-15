"Вагітним щеплення від COVID не роблять": в Одесі майбутню маму приголомшили міфічним наказом

Одеситка із групи ризику розповіла, як їй вдалося відстояти своє право на захист здоров’я

Здавалося б, фахівці світової медицини і зокрема українського Міністерства охорони здоров’я вже давно зійшлися на думці, що вагітні жінки перебувають у групі ризику щодо COVID-19. Вітчизняне МОЗ постійно розвінчує фейки про негативний вплив мРНК-вакцин від "корони" на саму жінку та ембріон, ґрунтуючись на дослідженнях за участю тисяч вагітних. Але поки одні лікарі – сімейні чи гінекологи – переконують майбутніх мам не відкладати вакцинацію в довгу скриньку, щоб хвороба не застала їх зненацька і не сталося непоправного, інші медики примудряються з надуманих причин відмовити вагітним у вакцинації.

Такою особистою історією поділилася у Facebook-групі "Вакцинація: питання та відповіді" мешканка Одеси під ніком Галина Маліна.

У понеділок, 15 листопада, вона звернулася до Центру масової вакцинації, який розпочав свою роботу у торговому центрі Fontan Sky Center, розташованому у Семафорному провулку.

Центр масової вакцинації запрацював у торговому центрі

"Шановні фахівці, питання термінове, будь ласка, зверніть увагу. Я зараз у пункті вакцинації, друга доза Пфайзера. Мені відмовляють, нібито ось на тижні прийшов якийсь наказ, за яким вагітним щеплення не роблять. Я кажу, що це друга доза. Поки безрезультатно. Сиджу гуглю. Що за наказ? Було таке чи нісенітниця? Ну, можна, в інший пункт на крайняк поїхати… ”.

Відмовили у вакцинації, вигадавши "наказ"

Цей пост не залишився без відповіді. Галині одразу ж написали кілька жінок, у тому числі й медики.

Надія Дребот: "Такого наказу нема".

"Не було таких наказів. У їхній фантазії, хіба що. Вагітні підлягають вакцинації. Іноді хочеться битися, якщо чесно, коли на пунктах вакцинації несуть нісенітницю", — з жалем пише Олександра Шмуратка.

"Не морочіться з пошуком, — радить Юлія Жмуденко. — Нехай вони шукають. Вагітні якраз у групі ризику".

Можна довго дзвонити до МОЗ, а можна добиватися щеплення на місці

Дехто пропонував дзвонити на "Гарячу лінію" МОЗ, а дехто уточнював, що з цим багато мороки, можна і за годину не додзвонитися. Тому деякі користувачі вирішили підказати, як у разі безпідставної відмови вирішити проблему на місці.

Оксана Хвалєва: "У пункті вакцинації завжди має бути хтось головний – типу, куратор пункту чи подібне. Вимагайте його очно чи телефоном".

"У п’ятницю тільки урочисто розпочали вакцинацію вагітних у 3-му пологовому будинку Києва, — нагадала Юлія Муха. — Знімайте на телефон і просіть офіційну відмову та звертайтеся зі скаргою до МОЗ".

"Дістаєте телефон, включаєте зйомку відео і просите назвати причину відмови у вакцинації та номер наказу. Працює", — пропонує Олена Приходько.

Як діяла б у подібній ситуації докладно виклала Оксана Бойчун:

1. Дізналася прізвище лікаря, який відмовляє у вакцинації.

2. У начальника (хто там головний у пунктах вакцинації?) вимагати! (саме вимагати) показати цей наказ! Усний не підходить! Має бути офіційний папірець, нехай показують (і так, одразу скажуть, що "ми вам не зобов’язані показувати" — це брехня!)

3. Вимагайте письмову відмову від вакцинації із зазначенням причини!

4. Відразу їх попереджайте, що залучатимете пресу і писатимете офіційний запит до департаменту охорони здоров’я (в електронному вигляді відповідають швидко!)

Думаю, якщо такий наказ є, то вам його покажуть. А якщо ні, вони вас вакцинують!

Але після такої боротьби я б, таки, дізналася ПІБ лікаря і в департамент написала!".

Потрібно вимагати письмову відмову із зазначенням причин

А невдовзі Галина Малина написала, що питання вирішене та висловила всім порадницям подяку за участь.

"Дякую велике, вже зробила щеплення. Даремно чергу стояла, чи що? Все дозволилося саме коли попросила папір і запросити начмеда. Вони переглядалися, мовляв, сама собі господиня. Я вирішила, що, якби реально заборона була, вони б під дулом пістолета не зробили. А так — дива. Але смуту навели".

"Ви молодець, що досягли! Дуже шкода, що такі "лікарі" часто відмовляють і, тим більше, групам ризику!" — підтримала вагітну Оксана Бойчун. А Лана Світла засмутилася: "Одеса, як завжди, відзначилася… Аж прикро – чому саме у нас така концентрація сепарів, антивакцинаторів і взагалі, м’яко кажучи, не особливо розумних людей?". Варто зазначити, що днями в Одесі антивакцинатори заблокували роботу трамвакса — трамвая, переобладнаного під центр вакцинації.

Противники вакцинації заблокували трамвакс

З’ясувати телефоном у пункті масової вакцинації, чим була викликана спроба відмови у щепленні не вдалося. За вказаним на сайті МОЗ телефоном автовідповідач повідомив: "Вибачте, скриньку голосових повідомлень заповнено, ви не можете залишити повідомлення. Будь ласка, спробуйте пізніше".

Додзвонитися до Центру вакцинації не вдалося

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українців померло після вакцинації за даними Міністерства охорони здоров’я.