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"Беременным прививку от COVID не делают": в Одессе будущую маму огорошили мифическим приказом

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Ирина Левченко Ирина Левченко
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Беременные на вакцинацию идут, но ее еще надо добиться Новость обновлена 16 ноября 2021, 09:43
Беременные на вакцинацию идут, но ее еще надо добиться

Одесситка из группы риска рассказала, как ей удалось отстоять свое право на защиту здоровья

Казалось бы, специалисты мировой медицины и в частности, украинского Министерства здравоохранения уже давно сошлись во мнении, что беременные женщины состоят в группе риска по отношению к COVID-19. Отечественный Минздрав постоянно развенчивает фейки о негативном влиянии мРНК-вакцин от "короны" на саму женщину и эмбрион, основываясь на исследованиях с участием тысяч беременных. Но пока одни врачи – семейные или гинекологи — убеждают будущих мам не откладывать вакцинацию в долгий ящик, чтобы болезнь не застала их врасплох и не случилось непоправимого, другие медики умудряются по надуманным причинам отказать беременным в вакцинации.

Такой личной историей поделилась в Facebook-группе "Вакцинация: вопросы и ответы" жительница Одессы под ником Галина Малина.

В понедельник, 15 ноября, она обратилась в Центр массовой вакцинации, который начал свою работу в торговом центре Fontan Sky Center, расположенном в Семафорном переулке.

Центр массовой вакцинации заработал в торговом центре
Центр массовой вакцинации заработал в торговом центре

"Уважаемые специалисты, вопрос срочный, пожалуйста, обратите внимание. Я сейчас в пункте вакцинации, вторая доза Пфайзера. Мне отказывают, якобы вот на неделе пришел какой-то приказ, по которому беременным прививку не делают. Я говорю, что это вторая доза. Пока безрезультатно. Сижу гуглю. Что за приказ? Было такое или ерунда? Ну, можно, в другой пункт на крайняк поехать…".

Отказали в вакцинации, выдумав "приказ"
Отказали в вакцинации, выдумав "приказ"

Данный пост не остался без ответа. Галине сразу же написали несколько женщин, в том числе и медики.

Надежда Дребот: "Такого приказа нет".

"Не было таких приказов. В их фантазии, разве что. Беременные подлежат вакцинации. Иногда хочется драться, если честно, когда на пунктах вакцинации несут ересь. Уговариваешь пациента, приводишь аргументы, показываешь исследования, а потом человек идет на прививку и там "несётся"…", — досадует Александра Шмуратко.

"Не заморачивайтесь с поиском, — советует Юлия Жмуденко. — Пусть они ищут. Беременные как раз в группе риска".

Можно долго звонить в МОЗ, а можно добиваться прививки на месте
Можно долго звонить в МОЗ, а можно добиваться прививки на месте

Некоторые предлагали звонить на "Горячую линию" Минздрава, а кое-кто уточнял, что с этим много мороки, можно и за час не дозвониться. Потому некоторые пользователи решили подсказать, как в случае безосновательного отказа решить проблему на месте.

Оксана Хвалёва: "В пункте вакцинации всегда должен быть кто-то главный – типа, куратор пункта или подобное. Требуйте его очно или по телефону".

"В пятницу только торжественно начали вакцинацию беременных в 3-м роддоме Киева, — напомнила Юлия Муха. — Снимайте на телефон и просите официальный отказ и обращайтесь с жалобой в МОЗ".

"Достаете телефон, включаете съемку видео и просите назвать причину отказа в вакцинации и номер приказа. Работает", — предлагает Елена Приходько.

Как действовала бы в подобной ситуации подробно изложила Оксана Бойчун:

"1. Узнала фамилию врача, который отказывает в вакцинации.

2. У начальника (кто там главный в пунктах вакцинации?) требовать! (именно требовать) показать этот приказ! Устный не подходит! Должна быть официальная бумажка, пусть показывают (и да, сразу напишут, что "мы вам не обязаны показывать" — это вранье!)

3. Требуйте письменный отказ от вакцинации с указанием причины!

4. Сразу их предупреждайте, что будете привлекать прессу и будете писать официальный запрос в департамент здравоохранения (в электронном виде отвечают быстро!)

Думаю, что если такой приказ есть, то вам его покажут. А если нет, то они вас вакцинируют!

Но после такой борьбы я бы, все-таки, узнала ФИО врача и в департамент написала!".

Нужно требовать письменный отказ с указанием причин
Нужно требовать письменный отказ с указанием причин

А вскоре Галина Малина написала, что вопрос решен и выразила всем советчицам благодарность за участие.

"Спасибо большое, уже сделала прививку. Зря очередь стояла, что ли? Все разрешилось именно когда попросила бумагу и пригласить начмеда. Они попереглядывались, мол, сама себе хозяйка. Я решила, что, если бы реально запрет был, они бы под дулом пистолета не сделали. А так — странности. Но смуту навели".

"Вы молодец, что добились! Очень жаль, что такие "врачи" часто отказывают и, тем более, группам риска!" – поддержала беременную Оксана Бойчун. А Лана Светлая расстроилась: "Одесса, как всегда, отличилась… Аж обидно – почему, блин, именно у нас такая концентрация сепаров, антипрививочников и вообще, мягко говоря, «не особо умных людей»?". Стоит отметить, что днями в Одессе антипрививочники заблокировали работу трамвакса — трамвая, переоборудованного под центр вакцинации.

Противники вакцинации заблокировали трамвакс
Противники вакцинации заблокировали трамвакс

Выяснить по телефону в пункте массовой вакцинации, чем была вызвана попытка отказа в прививке не удалось. По указанному на сайте Минздрава телефону автоответчик сообщил: "Извините, ящик голосовых сообщений заполнен, вы не можете оставить сообщение. Пожалуйста, попробуйте позже".

Дозвониться до Центра вакцинации не удалось
Дозвониться до Центра вакцинации не удалось

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько украинцев умерло после вакцинации по данным Министерства охраны здоровья. 

Теги:
#Одесса #Вакцинация #Беременные #Коронавирус #Covid-19
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