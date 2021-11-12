"Робочий ранок почався з розтину вагітної жінки з дитиною в утробі та хлопця з мертвими легеньками"

Переконати берегти своє здоров’я та близьких вдається не всіх

Мабуть, ніколи так явно суспільство не протистояло одне одному через захворювання. Точніше, усі хвороби людьми сприймаються як небезпека. При цьому, одних хвороб можна уникнути дотриманням найпростіших правил гігієни або поведінки, інші можна попередити щепленнями. Але коли були розроблені вакцини від коронавірусу, що охопив практично всі країни світу, частина людей сприйняли їх у багнети, наділивши масою негативних і безглуздих якостей. На думку деяких людей вони "руйнують імунну систему", "зроблені "на коліні" незрозуміло з чого", "після щеплень буде безпліддя", "від щеплень ще більше вмирають", "з нею вводять чіпи і будуть нами керувати", тощо. Причому міркують про це часто громадяни, які навіть популярні слова пишуть з орфографічними помилками: "медЕцина", "вакцІна" та "ковіТ". Відразу зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує вакцинуватися, а статистика МОЗ говорить, що громадяни з щепленням набагато рідше потребують інтенсивної терапії.

Вакцинованих у реанімації нема!

А медики, які працюють з ковідними пацієнтами, щосили намагаються переконати співвітчизників подбати про своє здоров’я шляхом вакцинації, адже практично щодня на їхніх очах помирають ті, хто міг би жити не один десяток років. Але як достукатися до чужого розуму? Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Наталія Матолинець днями виставила на своїй Фейсбук-сторінці пост з конкретними прикладами людей, яких передчасно вбив коронавірус.

"Практичний досвід нашої реанімації – 50 років! Наші лікарі багато чого бачили… Нас важко вразити. Але те, що відбувається зараз – нестерпно! За добу у нас у реанімації померли 2 молоді люди без супутньої патології:

- вагітна жінка 23 роки — перша вагітність.

- молодий хлопець 29 років.

Робочий ранок почався з розтинів. Спочатку вагітної жінки з так і ненародженою дитиною в утробі… чорні нежиттєздатні легені. Далі – хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом з батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде. Щирі співчуття рідним!", — пише медик.

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(Коментуючи цей пост тележурналістам, медпрацівник ледь не зривалася на сльози). У той же день у ковідному блоці реанімації Клінічної лікарні, розрахованому на 100 ліжок, отримували лікування 63 пацієнти, надійшло 14 нових хворих, двоє продовжили лікування в іншому відділенні, а троє, на жаль, померли від ускладнень, спричинених COVID-19. При цьому 47 людей перебували на штучній вентиляції легень. "А ось вакцинованих у реанімації немає!" – наголосила заввідділенням.

"Телеграф" поспілкувався з Наталією Матолінець. За словами Наталії Василівни, новий штам "Дельта" приніс із собою агресивніший перебіг захворювання: набагато швидше уражаються легені, помолодшав вік пацієнтів, серед хворих більше зустрічається вагітних жінок і дітей. Відзначає Матолинець і швидку дихальну недостатність.

Наталія Матолинець працює у Клінічній лікарні 25 років

У середньому пацієнти проводять у реанімації до двох тижнів. "Але є й такі, що залишаються на місяць, — уточнює лікар. — Зараз одна людина вже понад 40 днів перебуває на штучній вентиляції легень. А є й такі, що вмирають одразу при вступі, буквально за кілька годин…".

Якось за добу померло 14 осіб

Особливо важко медику розповідати про смерть вагітних жінок та молодих мам. Наталія Матолинець згадує, як буквально три тижні тому вона з колегами понад 2 доби боролася за життя 40-річної львів’янки. Врятувати її не змогли, оскільки хвору доставили вже у критичному стані: у неї діагностували гострий респіраторний дистрес-синдром легень. Весь час львів’янка була підключена до апарату ШВЛ. "У жінки залишилося троє діток, наймолодшій з яких близько 1 року. Насправді, коли такий випадок відбувається, то ми його оприлюднюємо, щоб попередити інші такі варіанти".

Молодих пацієнтів, каже медик, не дуже багато, здебільшого це люди середнього та старшого віку, ті, хто має якусь супутню патологію, і не дуже серйозно поставилися до ковіду та свого стану. Це пацієнти з цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями: вони мають проблеми зі згортанням крові, судинами, у них в анамнезі інфаркти, інсульти. "Багато людей із надмірною вагою — це основна проблема".

Вакцинація може вберегти від тяжкої долі

Але чимало й історій, які завершилися благополучно: "Ми ж все-таки працюємо для того, щоб врятувати, а не поховати, – каже співрозмовниця. – Ось, наприклад, сьогодні 6 людей різного віку і теж із супутніми патологіями переводимо в терапію" .

Приблизно третина пацієнтів, які надходять у тяжкому критичному стані, піддаються лікуванню та відгукуються на лікування — медикам вдається зупинити процес прогресуючого захворювання та надати допомогу, потім перевести у терапію та виписати.

Статистика лякає кількістю смертей від "корони"

"Є хороші випадки одужання представників і старшого віку, і середнього, і молодого. Була бабуся після інсульту, вона здолала коронавірус, і, слава Богу, перевелася на подальше лікування. І якщо ви вчасно звернулися до лікарні і немає тяжкого 100-відсоткового ураження легень, можна допомогти. А якщо людина вакцинована, то ще краще... Але є випадки, коли або пізнє звернення, або дуже серйозний супутній хронічний фон, або все разом збігається, тоді, що б ми не робили, ці легені ми вже не можемо врятувати".

Матолинець пояснює, що "рятувати" – це їхня щоденна робота, а от, щоб докричатися до людей, якраз і говорять якнайбільше про сумні випадки, щоб громадяни зробили для себе якісь висновки. Практично щодня у лікарні помирають 2-3 особи, а одного разу за добу померло 14 осіб.

Потрібна амністія для тих, хто купив сертифікати

Окрім Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у Львові з ковідними хворими працюють ще кілька медустанов. У тому числі Центр легеневого здоров’я, обласна інфекційна лікарня, 8 та 5 міські клінічні лікарні, госпіталь інвалідів. "Ті ж вагітні до 22-х тижнів надходять до нас до лікарні, а ті, хто вже можуть народити – до Центру легеневого здоров’я, там зараз також є багато вагітних жінок". До речі, в Україні від ускладнень коронавірусу померло вже понад 50 вагітних. При цьому дітей часто вдавалося врятувати.

Траплявся і такий вид із вікна львівської лікарні.

Основне питання до медика – як часто трапляються вакциновані пацієнти? "У реанімації у нас їх немає, а так у лікарні час від часу бувають, але у них все одно легше перебіг захворювання", — запевняє Наталія Василівна.

Ну і ще цікавий момент: за яких обставин люди, які віддали перевагу купити сертифікат про вакцинацію, зізнаються в цьому? "Коли дуже тяжкий перебіг хвороби і ми з’ясовуємо, чи справді люди вакциновані, тому що від цього залежатиме і лікування, і наслідки — у такий момент родичі пацієнта зізнаються. Але у нас таких випадків у реанімації не було".

Тут борються за кожного пацієнта

Наталію Матолінець вражає інформація з новин, скільки реалізується фальшивих сертифікатів про вакцинацію. І з цього приводу має дві позиції. "З одного боку, я хотіла б кримінальної відповідальності для таких лікарів, які йдуть на підробку сертифікатів. Але, з іншого боку, генеральний директор нашої лікарні та медики за те, щоб була амністія для тих людей, які спочатку купили сертифікати — щоб вони всі могли вакцинуватися і врятуватися від хвороби. Тому що потім вони стають нашими пацієнтами".

Лікар рекомендує — якщо людина відчуває погіршення стану, їй треба звертатися за медичною допомогою до сімейного лікаря та до стаціонару. Якщо немає місця в одній лікарні (а так зараз відбувається часто), треба шукати в іншій і обов’язково госпіталізуватися. Від цього залежить вихід. Тим більше, що не про кілька днів, а часом один день може стати останнім.

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