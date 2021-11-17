Найкращі роботодавці України: опубліковано новий рейтинг
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Компанії оцінювали не лише за рівнем доходу співробітників, а й з кар’єрних перспектив, навчання, співпраці з вишами.
В Україні, де цього літа середня зарплата досягла рекордних показників і в національній валюті, і в доларах США, визначили найкращих роботодавців.
Рейтинг опублікував журнал "Фокус".
Вибирали у 13 галузях із 71 компанії — від п’яти до восьми у кожній категорії. Для того, щоб потрапити до списку, необхідно мати понад 400 співробітників та всеукраїнський фронт роботи.
Список найкращих сформувався таким чином:
- Рітейл (далі у дужках зазначатиметься середня зарплата галузі 13,7 тис. грн) — "Сільпо", Comfy, Novus.
- Виробництво алкоголю (12,4 тис.грн) — AB Inbev Efes Україна, Carlsberg Ukraine, Global Spirits.
- Нафта та газ (19,4 тис. грн) — ДТЕК Нафтогаз, Geo Alliance Group, Регіональна газова компанія.
- Фармацевтика (25 тис. грн) — Байєр, Тева Україна, Артеріум.
- Фінанси (23,5 тис.грн) – Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк.
- Промисловість та виробництво (15 тис. грн) — Philip Morris Україна, JTI Україна, Інтерпайп.
- Енергетика (19,2 тис.грн) — ДТЕК Енерго, НАЕК "Енергоатом", Центренерго.
- Аграрна сфера (12,2 тис.грн) — Кернел, МХП, Астарта.
- Харчова промисловість (12,4 тис. грн) — Coca-Cola, Nestlé, PepsiСo.
- IT (24,8 тис.грн) — Еpam, SoftServe, GlobalLogic.
- Телекомунікації (24,8 тис.грн) — Київстар, Vodafone, Астеліт.
- Будівництво (11,9 тис. грн) — KAN Development, Київміськбуд, DIM.
- Автоімпорт та дилери (13,7 тис.грн) — Тойота Україна, Віннер, Укравто.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в український бюджет на 2022 рік закладено середню зарплату в 15,3 тис. грн.
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