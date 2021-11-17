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Найкращі роботодавці України: опубліковано новий рейтинг

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Для працівників важливими є перспективи роботи. Новина оновлена 17 листопада 2021, 15:26
Для працівників важливими є перспективи роботи.

Компанії оцінювали не лише за рівнем доходу співробітників, а й з кар’єрних перспектив, навчання, співпраці з вишами.

В Україні, де цього літа середня зарплата досягла рекордних показників і в національній валюті, і в доларах США, визначили найкращих роботодавців.

Рейтинг опублікував журнал "Фокус".

Вибирали у 13 галузях із 71 компанії — від п’яти до восьми у кожній категорії. Для того, щоб потрапити до списку, необхідно мати понад 400 співробітників та всеукраїнський фронт роботи.

Список найкращих сформувався таким чином:

  • Рітейл (далі у дужках зазначатиметься середня зарплата галузі 13,7 тис. грн) — "Сільпо", Comfy, Novus.
  • Виробництво алкоголю (12,4 тис.грн) — AB Inbev Efes Україна, Carlsberg Ukraine, Global Spirits.
  • Нафта та газ (19,4 тис. грн) — ДТЕК Нафтогаз, Geo Alliance Group, Регіональна газова компанія.
  • Фармацевтика (25 тис. грн) — Байєр, Тева Україна, Артеріум.
  • Фінанси (23,5 тис.грн) – Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк.
  • Промисловість та виробництво (15 тис. грн) — Philip Morris Україна, JTI Україна, Інтерпайп.
  • Енергетика (19,2 тис.грн) — ДТЕК Енерго, НАЕК "Енергоатом", Центренерго.
  • Аграрна сфера (12,2 тис.грн) — Кернел, МХП, Астарта.
  • Харчова промисловість (12,4 тис. грн) — Coca-Cola, Nestlé, PepsiСo.
  • IT (24,8 тис.грн) — Еpam, SoftServe, GlobalLogic.
  • Телекомунікації (24,8 тис.грн) — Київстар, Vodafone, Астеліт.
  • Будівництво (11,9 тис. грн) — KAN Development, Київміськбуд, DIM.
  • Автоімпорт та дилери (13,7 тис.грн) — Тойота Україна, Віннер, Укравто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в український бюджет на 2022 рік закладено середню зарплату в 15,3 тис. грн.

Теги:
#Зарплата #Рейтинг #Роботодавець
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