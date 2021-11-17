Найкращі роботодавці України: опубліковано новий рейтинг

Компанії оцінювали не лише за рівнем доходу співробітників, а й з кар’єрних перспектив, навчання, співпраці з вишами.

В Україні, де цього літа середня зарплата досягла рекордних показників і в національній валюті, і в доларах США, визначили найкращих роботодавців.

Рейтинг опублікував журнал "Фокус".

Вибирали у 13 галузях із 71 компанії — від п’яти до восьми у кожній категорії. Для того, щоб потрапити до списку, необхідно мати понад 400 співробітників та всеукраїнський фронт роботи.

Список найкращих сформувався таким чином:

Рітейл (далі у дужках зазначатиметься середня зарплата галузі 13,7 тис. грн) — "Сільпо", Comfy, Novus.

(далі у дужках зазначатиметься середня зарплата галузі 13,7 тис. грн) — "Сільпо", Comfy, Novus. Виробництво алкоголю (12,4 тис.грн) — AB Inbev Efes Україна, Carlsberg Ukraine, Global Spirits.

(12,4 тис.грн) — AB Inbev Efes Україна, Carlsberg Ukraine, Global Spirits. Нафта та газ (19,4 тис. грн) — ДТЕК Нафтогаз, Geo Alliance Group, Регіональна газова компанія.

(19,4 тис. грн) — ДТЕК Нафтогаз, Geo Alliance Group, Регіональна газова компанія. Фармацевтика (25 тис. грн) — Байєр, Тева Україна, Артеріум.

(25 тис. грн) — Байєр, Тева Україна, Артеріум. Фінанси (23,5 тис.грн) – Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк.

(23,5 тис.грн) – Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк. Промисловість та виробництво (15 тис. грн) — Philip Morris Україна, JTI Україна, Інтерпайп.

(15 тис. грн) — Philip Morris Україна, JTI Україна, Інтерпайп. Енергетика (19,2 тис.грн) — ДТЕК Енерго, НАЕК "Енергоатом", Центренерго.

(19,2 тис.грн) — ДТЕК Енерго, НАЕК "Енергоатом", Центренерго. Аграрна сфера (12,2 тис.грн) — Кернел, МХП, Астарта.

(12,2 тис.грн) — Кернел, МХП, Астарта. Харчова промисловість (12,4 тис. грн) — Coca-Cola, Nestlé, PepsiСo.

(12,4 тис. грн) — Coca-Cola, Nestlé, PepsiСo. IT (24,8 тис.грн) — Еpam, SoftServe, GlobalLogic.

(24,8 тис.грн) — Еpam, SoftServe, GlobalLogic. Телекомунікації (24,8 тис.грн) — Київстар, Vodafone, Астеліт.

(24,8 тис.грн) — Київстар, Vodafone, Астеліт. Будівництво (11,9 тис. грн) — KAN Development, Київміськбуд, DIM.

(11,9 тис. грн) — KAN Development, Київміськбуд, DIM. Автоімпорт та дилери (13,7 тис.грн) — Тойота Україна, Віннер, Укравто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в український бюджет на 2022 рік закладено середню зарплату в 15,3 тис. грн.