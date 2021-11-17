Укр

Лучшие работодатели Украины: опубликован новый рейтинг

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Для сотрудников важны перспективы работы. Новость обновлена 17 ноября 2021, 15:26
Для сотрудников важны перспективы работы.

Компании оценивали не только по уровню дохода сотрудников, но и карьерным перспективам, обучению, сотрудничеству с вузами. 

В Украине, где этим летом средняя зарплата достигла рекордных показателей и в национальной валюте, и в долларах США, определили лучших работодателей. 

Рейтинг опубликовал журнал "Фокус". 

Выбирали в 13 отраслях из 71 компании — от пяти до восьми в каждой категории. Для того чтобы попасть в список необходимо иметь более 400 сотрудников и всеукраинский фронт работы. 

Список наилучших сформировался таким образом:

  • Ритейл (далее в скобках будет указываться средняя зарплата отрасли 13,7 тыс. грн) — "Сильпо", Comfy, Novus.
  • Производство алкоголя (12,4 тыс.грн) — AB Inbev Efes Украина, Carlsberg Ukraine, Global Spirits.
  • Нефть и газ (19,4 тыс. грн) — ДТЭК Нафтогаз, Geo Alliance Group, Региональная газовая компания.
  • Фармацевтика (25 тыс. грн) — Байер, Тева Украина, Артериум.
  • Финансы (23,5 тыс. грн) — Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк.
  • Промышленность и производство (15 тыс. грн.) — Philip Morris Украина, JTI Украина, Интерпайп.
  • Энергетика (19,2 тыс. грн) — ДТЭК Энерго, НАЭК "Энергоатом", Центрэнерго.
  • Аграрная сфера (12,2 тыс.грн) — Кернел, МХП, Астарта.
  • Пищевая промышленность (12,4 тыс. грн) — Coca-Cola, Nestlé, PepsiСo. 
  • IT (24,8 тыс.грн) — Еpam, SoftServe, GlobalLogic. 
  • Телекоммуникации (24,8 тыс.грн) — Киевстар, Vodafone, Астелит.
  • Строительство (11,9 тыс. грн) — KAN Development, Киевгорстрой, DIM.
  • Автоимпорт и дилеры (13,7 тыс.грн) — Тойота Украина, Виннер, Укравто.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинский бюджет на 2022 год заложена средняя зарплата в 15,3 тыс. грн

Теги:
#Зарплата #Рейтинг #Работодатель
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