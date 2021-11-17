Лучшие работодатели Украины: опубликован новый рейтинг
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Компании оценивали не только по уровню дохода сотрудников, но и карьерным перспективам, обучению, сотрудничеству с вузами.
В Украине, где этим летом средняя зарплата достигла рекордных показателей и в национальной валюте, и в долларах США, определили лучших работодателей.
Рейтинг опубликовал журнал "Фокус".
Выбирали в 13 отраслях из 71 компании — от пяти до восьми в каждой категории. Для того чтобы попасть в список необходимо иметь более 400 сотрудников и всеукраинский фронт работы.
Список наилучших сформировался таким образом:
- Ритейл (далее в скобках будет указываться средняя зарплата отрасли 13,7 тыс. грн) — "Сильпо", Comfy, Novus.
- Производство алкоголя (12,4 тыс.грн) — AB Inbev Efes Украина, Carlsberg Ukraine, Global Spirits.
- Нефть и газ (19,4 тыс. грн) — ДТЭК Нафтогаз, Geo Alliance Group, Региональная газовая компания.
- Фармацевтика (25 тыс. грн) — Байер, Тева Украина, Артериум.
- Финансы (23,5 тыс. грн) — Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк.
- Промышленность и производство (15 тыс. грн.) — Philip Morris Украина, JTI Украина, Интерпайп.
- Энергетика (19,2 тыс. грн) — ДТЭК Энерго, НАЭК "Энергоатом", Центрэнерго.
- Аграрная сфера (12,2 тыс.грн) — Кернел, МХП, Астарта.
- Пищевая промышленность (12,4 тыс. грн) — Coca-Cola, Nestlé, PepsiСo.
- IT (24,8 тыс.грн) — Еpam, SoftServe, GlobalLogic.
- Телекоммуникации (24,8 тыс.грн) — Киевстар, Vodafone, Астелит.
- Строительство (11,9 тыс. грн) — KAN Development, Киевгорстрой, DIM.
- Автоимпорт и дилеры (13,7 тыс.грн) — Тойота Украина, Виннер, Укравто.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинский бюджет на 2022 год заложена средняя зарплата в 15,3 тыс. грн.
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