Лучшие работодатели Украины: опубликован новый рейтинг

Компании оценивали не только по уровню дохода сотрудников, но и карьерным перспективам, обучению, сотрудничеству с вузами.

В Украине, где этим летом средняя зарплата достигла рекордных показателей и в национальной валюте, и в долларах США, определили лучших работодателей.

Рейтинг опубликовал журнал "Фокус".

Выбирали в 13 отраслях из 71 компании — от пяти до восьми в каждой категории. Для того чтобы попасть в список необходимо иметь более 400 сотрудников и всеукраинский фронт работы.

Список наилучших сформировался таким образом:

Ритейл (далее в скобках будет указываться средняя зарплата отрасли 13,7 тыс. грн) — "Сильпо", Comfy, Novus.

(далее в скобках будет указываться средняя зарплата отрасли 13,7 тыс. грн) — "Сильпо", Comfy, Novus. Производство алкоголя (12,4 тыс.грн) — AB Inbev Efes Украина, Carlsberg Ukraine, Global Spirits.

(12,4 тыс.грн) — AB Inbev Efes Украина, Carlsberg Ukraine, Global Spirits. Нефть и газ (19,4 тыс. грн) — ДТЭК Нафтогаз, Geo Alliance Group, Региональная газовая компания.

(19,4 тыс. грн) — ДТЭК Нафтогаз, Geo Alliance Group, Региональная газовая компания. Фармацевтика (25 тыс. грн) — Байер, Тева Украина, Артериум.

(25 тыс. грн) — Байер, Тева Украина, Артериум. Финансы (23,5 тыс. грн) — Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк.

(23,5 тыс. грн) — Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк. Промышленность и производство (15 тыс. грн.) — Philip Morris Украина, JTI Украина, Интерпайп.

(15 тыс. грн.) — Philip Morris Украина, JTI Украина, Интерпайп. Энергетика (19,2 тыс. грн) — ДТЭК Энерго, НАЭК "Энергоатом", Центрэнерго.

(19,2 тыс. грн) — ДТЭК Энерго, НАЭК "Энергоатом", Центрэнерго. Аграрная сфера (12,2 тыс.грн) — Кернел, МХП, Астарта.

(12,2 тыс.грн) — Кернел, МХП, Астарта. Пищевая промышленность (12,4 тыс. грн) — Coca-Cola, Nestlé, PepsiСo.

(12,4 тыс. грн) — Coca-Cola, Nestlé, PepsiСo. IT (24,8 тыс.грн) — Еpam, SoftServe, GlobalLogic.

(24,8 тыс.грн) — Еpam, SoftServe, GlobalLogic. Телекоммуникации (24,8 тыс.грн) — Киевстар, Vodafone, Астелит.

(24,8 тыс.грн) — Киевстар, Vodafone, Астелит. Строительство (11,9 тыс. грн) — KAN Development, Киевгорстрой, DIM.

(11,9 тыс. грн) — KAN Development, Киевгорстрой, DIM. Автоимпорт и дилеры (13,7 тыс.грн) — Тойота Украина, Виннер, Укравто.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинский бюджет на 2022 год заложена средняя зарплата в 15,3 тыс. грн.