В Україні знижується кількість нових хворих на коронавірус: статистика пандемії в регіонах
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Найменше інфікувань виявили в області "червоної зони".
В Україні кількість нових хворих на коронавірус продовжує залишатися високою. На ранок 20 листопада зафіксували 18250 нових випадків. Це на 1800 менше, ніж у попередній день. Серед хворих — 1463 дитини.
Про це свідчить статистика МОЗ.
Згідно з даними:
- летальних наслідків захворювання — 664 (перед цим 725)
- госпіталізацій — 3594 (напередодні — 3637)
- одужань — 21 979 осіб (раніше 22 304)
- вакциновано — 311 316 осіб, у тому числі і другою дозою — 212 522.
Регіони з найбільшою та найменшою захворюваністю на коронавірус
Лідером за кількістю виявлених випадків коронавірусу за 19 листопада є Дніпропетровщина із 1870 нових випадків коронавірусу. На другому та третьому місці Київ (1484) та Запорізька область (1027) відповідно. Найменша кількість хворих на загальну статистику принесла Херсонська область — 222 особи. Вона у "червоній зоні".
Смертність від коронавірусу в розрізі регіонів
Найвищий рівень смертності зафіксували на Дніпропетровщині (76). Найменше життя забрав коронавірус у Луганській та Тернопольській області — по сім осіб.
Раніше "Телеграф" повідомляв про нове дослідження в США про походження вірусу SARS-CoV-2 — визначили ймовірного першого пацієнта в Ухані.
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