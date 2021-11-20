В Україні знижується кількість нових хворих на коронавірус: статистика пандемії в регіонах

Найменше інфікувань виявили в області "червоної зони".

В Україні кількість нових хворих на коронавірус продовжує залишатися високою. На ранок 20 листопада зафіксували 18250 нових випадків. Це на 1800 менше, ніж у попередній день. Серед хворих — 1463 дитини.

Про це свідчить статистика МОЗ.

Згідно з даними:

летальних наслідків захворювання — 664 (перед цим 725)

(перед цим 725) госпіталізацій — 3594 (напередодні — 3637)

одужань — 21 979 осіб (раніше 22 304)

вакциновано — 311 316 осіб, у тому числі і другою дозою — 212 522.

Регіони з найбільшою та найменшою захворюваністю на коронавірус

Лідером за кількістю виявлених випадків коронавірусу за 19 листопада є Дніпропетровщина із 1870 нових випадків коронавірусу. На другому та третьому місці Київ (1484) та Запорізька область (1027) відповідно. Найменша кількість хворих на загальну статистику принесла Херсонська область — 222 особи. Вона у "червоній зоні".

Смертність від коронавірусу в розрізі регіонів

Найвищий рівень смертності зафіксували на Дніпропетровщині (76). Найменше життя забрав коронавірус у Луганській та Тернопольській області — по сім осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв про нове дослідження в США про походження вірусу SARS-CoV-2 — визначили ймовірного першого пацієнта в Ухані.