Глава Bellingcat назвав Путіна "главою держави вбивць"

Грозєв розповів, як уперше зустрівся з Путіним і що про нього думає.

Глава групи журналістів розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв, який працював над гучним в Україні розслідуванням щодо ПВК "Вагнера" та низки інших не менш резонансних справ, висловив свою думку про російського президента Володимира Путіна

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "ГОРДОН ".

За його словами, Путін є "главою держави вбивць" і "главою держави, який постійно бреше".

Грозєв розповів, що вперше бачився з Путіним далекого 1995 року, коли той ще працював у мерії Санкт-Петербурга. Тоді майбутній російський президент відвідував якесь свято, на якому відсторонився від усіх і просто сидів десь у кутку.

"Мабуть, людина з комплексами таки", — сказав журналіст.

Відповідаючи на запитання, чому Путін після того, як розв’язав війну в Україні, залишається рукостислим у світовій спільноті, Грозєв відповів, що це залишається для нього незрозумілим.

Водночас він зазначив, що після виходу розслідування Bellingcat про так звані "бригади смерті", які займаються ліквідацією критиків влади та політичних опонентів, Путін повинен був перейти до категорії лідерів, з якими у світі не захочуть мати справу, проте цього не сталося.

Грозєв каже, що після нападу на Україну світом мала прокотитися хвиля обурення, яка перекриє прагматизм, але нині подібне можна помітити лише від президента США Джо Байдена, який відкрито назвав Путіна вбивцею. Також після виходу з ЄС "агресивніше" почала поводитися Великобританія, а ось інших країн Європи подібного не спостерігається.

Він вважає, що це може бути пов’язане з тим, що європейська спільнота не дуже переймається проблемами, які відбуваються за межами їхніх країн. А тому, щоб змінити їхню думку про Росію, вони мають отримати свою порцію негативу від Кремля.

Як повідомлялося раніше, про операцію із захоплення бойовиків ПВК "Вагнера" стало відомо, коли їх затримали 29 червня 2020 року в Мінську.

Попри запит України на екстрадицію частини з них, усіх під шумок протестних рухів у країні було передано назад Росії.

24 червня 2021 року президент Володимир Зеленський зізнався, що перед початком операції зателефонував Олександру Лукашенку та попередив про її підготовку.

За даними розслідування Bellingcat, наказ про відстрочку реалізації операції надійшов від глави Офісу президента Андрія Єрмака. Втім, у самому ВП "зради" у цьому не бачать.