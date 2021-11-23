Глава Bellingcat назвал Путина "главой государства убийц"

Грозев рассказал, как впервые встретился с Путиным и что о нем думает.

Глава группы журналистов расследователей Bellingcat Христо Грозев, который работал над нашумевшим в Украине расследованием по ЧВК "Вагнера" и ряду других не менее резонансных дел, высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине

Об этом он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

По его словам, Путин является "главой государства убийц" и "главой государства, который постоянно врет".

Грозев рассказал, что впервые виделся с Путиным в далеком 1995 году, когда тот еще работал в мэрии Санкт-Петербурга. В то время будущий российский президент посещал какой-то праздник, на котором отстранился ото всех и просто сидел где-то в углу.

"Видимо, человек с комплексами все-таки", — сказал журналист.

Отвечая на вопрос, почему Путин после того, как развязал войну в Украине, остается рукопожатным в мировом сообществе, Грозев ответил, что это остается для него непонятным.

Вместе с тем он отметил, что после выхода расследования Bellingcat о так называемых "бригадах смерти", занимающихся ликвидацией критиков власти и политических оппонентов, Путин должен был перейти в категорию лидеров, с которыми в мире не захотят иметь дело, однако этого не произошло.

Грозев говорит, что после нападения на Украину по миру должно было прокатиться волна возмущения, которая перекроет прагматизм, но в настоящее время подобное можно заметить лишь от президента США Джо Байдена, который открыто назвал Путина убийцей. Также после выхода из ЕС "более агрессивно" начала себя вести Великобритания, а вот остальных стран Европы подобное не наблюдается.

Он считает, что это может быть связано с тем, что европейское сообщество не очень сильно беспокоится проблемами, которые происходят за пределами их стран. А потому для того, чтобы изменить их мнение о России, они должны получить свою порцию негатива от Кремля.

Как сообщалось ранее, об операции по захвату боевиков ЧВК "Вагнера" стало известно, когда их задержали 29 июня 2020 года в Минске.

Несмотря на запрос Украины на экстрадицию части из них, всех их под шумок протестных движений в стране было передано обратно России.

24 июня 2021 года президент Владимир Зеленский признался, что перед началом операции позвонил Александру Лукашенко и предупредил о ее подготовке.

По данным расследования Bellingcat, приказ об отсрочке реализации операции поступил от главы Офиса президента Андрея Ермака. Впрочем, в самом ОП "зрады" в этом не видят.