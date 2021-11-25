Не засипе снігом, так здує: в Україні на п’ятницю прогнозують сильний вітер

Заморозків варто чекати лише у кількох регіонах.

Сильний вітер та без опадів майже на всій території країни. Такою буде погода в Україні у п’ятницю, 26 листопада. Напередодні початку сніжного сезону останні дні будуть відносно теплими.

Про це повідомляє метеоролог Наталія Діденко.

Згідно з її прогнозом, вітер очікують сильний, з поривами до штормового. Середня швидкість вітру 7-12 метрів за секунду, при цьому можливе посилення до 15-22 метрів за секунду. Це майже 80 кілометрів на годину.

Суха погода збережеться у більшості регіонів. Дощі синоптик прогнозує на крайньому заході та півдні (на Одещині).

Схід України буде холодним — вдень до 5 градусів тепла, вночі варто очікувати на чималі заморозки від 3 до 7 зі знаком мінус.

У столиці України на опади чекати не варто, але треба побоюватися вітру. Нагадаємо, напередодні сильні пориви влаштували в Україні справжній "деревопад", внаслідок якого постраждала дитина.

Нічна температура у Києві опуститься до нуля, вдень у п’ятницю підніметься до 7 зі знаком плюс.

Вихідні Діденко обіцяє також вітряні, теплі, але дощові.

Як раніше повідомляв "Телеграф" у Києві з суботи розпочнеться "сезон дощів", який плавно переходить у снігову погоду.