Не засипе снігом, так здує: в Україні на п’ятницю прогнозують сильний вітер
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Заморозків варто чекати лише у кількох регіонах.
Сильний вітер та без опадів майже на всій території країни. Такою буде погода в Україні у п’ятницю, 26 листопада. Напередодні початку сніжного сезону останні дні будуть відносно теплими.
Про це повідомляє метеоролог Наталія Діденко.
Згідно з її прогнозом, вітер очікують сильний, з поривами до штормового. Середня швидкість вітру 7-12 метрів за секунду, при цьому можливе посилення до 15-22 метрів за секунду. Це майже 80 кілометрів на годину.
Суха погода збережеться у більшості регіонів. Дощі синоптик прогнозує на крайньому заході та півдні (на Одещині).
Схід України буде холодним — вдень до 5 градусів тепла, вночі варто очікувати на чималі заморозки від 3 до 7 зі знаком мінус.
У столиці України на опади чекати не варто, але треба побоюватися вітру. Нагадаємо, напередодні сильні пориви влаштували в Україні справжній "деревопад", внаслідок якого постраждала дитина.
Нічна температура у Києві опуститься до нуля, вдень у п’ятницю підніметься до 7 зі знаком плюс.
Вихідні Діденко обіцяє також вітряні, теплі, але дощові.
Як раніше повідомляв "Телеграф" у Києві з суботи розпочнеться "сезон дощів", який плавно переходить у снігову погоду.
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